Россиянин упал на метровый штырь и попал в реанимацию

В кузбасском городе Междуреченск врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 24-летнему мужчине, в тело которого вонзился металлический штырь длиной почти один метр. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кемеровской области. Инцидент произошел при обстоятельствах, которые в сообщении не уточняются, но известно, что инородный предмет вошел в область правой ягодицы и продвинулся вглубь тела, остановившись у передней стенки брюшной полости.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Чтобы иметь возможность транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение, им пришлось отпилить выступавшую часть штыря. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Проведенное обследование выявило серьезные травмы: у пациента диагностировали оскольчатый перелом гребня подвздошной кости, а также повреждение поясничных позвонков. Несмотря на столь обширные повреждения, жизненно важные органы и крупные артерии остались невредимыми — металлический штырь прошел буквально в миллиметрах от них, что во многом предопределило благоприятный исход.

Хирурги приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве. В ходе операции специалисты успешно извлекли металлическую трубу из тела пациента и зашили полученные раны. Уже на вторые сутки после хирургического вмешательства мужчину перевели из отделения реанимации в обычную палату. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, и он продолжает восстановление под наблюдением медицинского персонала.

Читайте материалы на данную тему: "У женщины обнаружили опухоль, проросшую из матки в сердце"

"22-летняя россиянка едва не умерла после увеличения бедер"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".