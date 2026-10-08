Россиянку в Италии уличили в сокрытии миллионов евро налогов

Финансовая гвардия провинции Савона в Италии завершила проверку в отношении гражданки России, проживающей в городе Алассио. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 11 млн евро, сообщает агентство Opinione.

Расследование началось после анализа сделок с элитной недвижимостью на западе Лигурии. Правоохранителей заинтересовала покупка роскошного пентхауса стоимостью более 2 млн евро. В ходе проверки выяснилось, что с 2018 года женщина приобрела еще шесть квартир в регионе. Общая стоимость недвижимости составила около 5 млн евро.

Следователи установили, что россиянка постоянно проживает в Италии с 2018 года. Изучение банковских счетов и расходов на коммунальные услуги подтвердило этот факт. По итальянским законам, она обязана декларировать все доходы, включая полученные за рубежом.

В поле зрения полиции попал инвестиционный портфель женщины в России стоимостью 50 млн евро. С 2019 по 2024 год она получила около 7 млн евро от финансовых вложений, аренды и других источников, но не отчиталась перед итальянской казной. Также выявлена неуплата налога на зарубежную недвижимость на сумму более 4 млн евро и сокрытие зарубежных финансовых активов.

После приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина воспользовалась налоговыми льготами. Налоговая служба уже начала процедуру взыскания задолженности.

Материалы переданы в прокуратуру в соответствии со статьей о непредставлении обязательных налоговых деклараций.

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