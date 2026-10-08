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Общество 1357

Сергей Романович признался, что завидует Юре Борисову

Актер Сергей Романович признался, что позавидовал съемкам Борисова за рубежом

Актер Сергей Романович признался, что позавидовал съемкам Борисова за рубежом

Актер Сергей Романович признался, что завидует коллеге Юре Борисову из-за его съемок за рубежом. 

«На днях поймал себя на мысли, что вместе с радостью за коллегу по цеху где-то внутри сидит червь, который страдает от таких же амбиций, но которые пока что не реализовались на материи», — написал актер в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Романович признался, что с детства мечтал сниматься в голливудских фильмах и получить «Оскар». По его словам, после просмотра трейлера фильма «Искусственный интеллект» с участием Борисова и Эндрю Гарфилда он столкнулся со смешанными чувствами. 

Артист рассказал, что у него даже появилось желание завершить карьеру. Впоследствии Романович проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что причиной послужило чувство зависти.

«Я понял, что лечить это можно только постоянным напоминанием себе о том, что Господь лучше знает, когда, кому, что именно и в какой форме даровать человеку то, о чем он мечтает. Спасибо, Юра, за то, что твое сияние подсветило мне собственные уязвимости и напомнило мне о том, что пути Господа неисповедимы», — написал он.

Ранее стало известно, что Юру Борисова могут выдвинуть на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм Луки Гуаданьино «Artificial». 

До этого также российский актер Иван Янковский выразил мнение о работе с Борисовым. 

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Автор:
Россия

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