Сергей Романович признался, что завидует Юре Борисову

Актер Сергей Романович признался, что завидует коллеге Юре Борисову из-за его съемок за рубежом.

«На днях поймал себя на мысли, что вместе с радостью за коллегу по цеху где-то внутри сидит червь, который страдает от таких же амбиций, но которые пока что не реализовались на материи», — написал актер в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Романович признался, что с детства мечтал сниматься в голливудских фильмах и получить «Оскар». По его словам, после просмотра трейлера фильма «Искусственный интеллект» с участием Борисова и Эндрю Гарфилда он столкнулся со смешанными чувствами.

Артист рассказал, что у него даже появилось желание завершить карьеру. Впоследствии Романович проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что причиной послужило чувство зависти.

«Я понял, что лечить это можно только постоянным напоминанием себе о том, что Господь лучше знает, когда, кому, что именно и в какой форме даровать человеку то, о чем он мечтает. Спасибо, Юра, за то, что твое сияние подсветило мне собственные уязвимости и напомнило мне о том, что пути Господа неисповедимы», — написал он.

Ранее стало известно, что Юру Борисова могут выдвинуть на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм Луки Гуаданьино «Artificial».

До этого также российский актер Иван Янковский выразил мнение о работе с Борисовым.

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