Сергей Собянин: Программа реновации делает жизнь москвичей еще комфортнее

Программа реновации — крупнейший социальный и градостроительный проект Москвы, в рамках которого в комфортное жилье переедет около миллиона горожан. Архитектуре новых домов и качеству городской среды уделяют особое внимание, и с каждым новым объектом проекты стараются сделать лучше прежних, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Точкой отсчета стал жилой дом на 5-й Парковой улице (д. 62Б) в Северном Измайлове — первая новостройка, куда участники программы начали переселяться в феврале 2018 года. Там применили базовые решения, позже легшие в основу единого московского стандарта реновации: вентилируемый фасад, панорамное остекление лоджий, безбарьерный вход с подъездом на уровне земли, помещения общественного назначения на первом этаже и готовые квартиры с улучшенной отделкой.

Введенный в 2021 году дом на Бауманской улице, д. 47 в Басманном районе, по словам градоначальника, стал примером бережного отношения к исторической среде. Пять секций сделали разной этажности, чтобы здание не выглядело громоздким рядом с соседними домами, а арочная галерея и высокие витражи первых этажей сформировали активный фронт улицы. Проект получил Архитектурную премию Москвы и победил в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства».

Новостройка 2025 года в Котловке, на улице Ремизова, д. 11, к. 2 стала первой, где в облицовке фасадов преимущественно использовали стеклофибробетонные панели. Этот материал прочен, но легок, не боится сырости, морозов и перепадов температур, а панели изготавливают в заводских условиях, поэтому стыки получаются идеально ровными.

Дом на улице Черное Озеро, д. 7 в Косино-Ухтомском сдали в прошлом году: это два малоэтажных корпуса в контрастных бежевом и графитовом оттенках, где часть второго этажа вынесена вперед, образуя навес над входом, а фасад облицован прочной клинкерной плиткой. В этом году началось заселение белоснежного дома на Ярославской улице, д. 2 в Алексеевском районе — более 440 квартир, чей облик построен на контрасте светлых стен и тёмных графитовых линий окон.

В работе у Фонда реновации, как отметил Собянин, есть и перспективные проекты. Среди них — жилой комплекс на Коровинском шоссе (з/у 4/6) в Бескудниковском районе из двух корпусов с закрытым двором, а также комплекс на Рязанском проспекте (з/у 17) в Нижегородском районе, где предусмотрены окна с повышенной звукоизоляцией из-за близости магистрали. Проект жилого комплекса на Тюменской улице, вл. 5 в Богородском районе стал лауреатом Архитектурной премии Москвы 2026 года: каскадное здание спроектировано так, чтобы во дворе и квартирах было больше солнечного света.

Ранее, по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, 87% туристов назвали практики благоустройства Москвы ориентиром для регионов. По их оценкам, столица выигрывает у их населенных пунктов по уровню комфорта парков и скверов (83%), спортивной инфраструктуры на открытом воздухе (78%), детских площадок (77%) и мест отдыха у воды (65%), и большинство гостей хотели бы, чтобы столичные стандарты применялись при благоустройстве их городов.

Помимо этого, на юго-востоке Москвы привели в порядок асфальт на Люблинской улице в рамках ежегодной подготовки дорог к осенне-зимнему периоду. Как сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, эта магистраль протяженностью более восьми километров проходит через районы Текстильщики, Люблино и Марьино, и в общей сложности там заменили более 260 тысяч квадратных метров покрытия. В последний раз дорогу обновляли еще в 2019 году, а одной из причин ремонта стала колейность, которая причиняет водителям дискомфорт и снижает безопасность движения.