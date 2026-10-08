Синоптик рассказал, какой будет зима в России

Предстоящая зима может быть переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не свидетельствуют о вероятности аномального тепла. Об этом в беседе с «Погодой Mail» рассказал синоптик Илья Винштейн.

По его словам, долгосрочные прогнозы строятся на компьютерном моделировании климата. Эти системы позволяют оценить общие тенденции температуры и циркуляции атмосферы, но не дают возможности предсказать погоду на каждый конкретный день.

Винштейн отметил, что оснований, которые позволят говорить об аномально теплой зиме, пока не наблюдается. Текущие атмосферные процессы существенно отличаются от тех, что привели к мягкой зиме 2019–2020 годов, когда ключевую роль играла положительная фаза арктической осцилляции.

«Наиболее вероятно, что зима будет очень изменчивой в европейской части России и на Урале. Волны тепла и холода могут часто сменять друг друга», — рассказал синоптик.

Кроме того, прогнозируется значительное количество осадков зимой.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала сроки первого снега в Москве.

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