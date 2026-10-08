Сотрудник МЧС назвал главные причины зимних пожаров на дачах

Эксперт заявил, что пожары чаще всего возникают из-за электропроводки

Зимой на дачу никто не приезжает, но риск пожара при этом сохраняется. Сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе с Life.ru назвал причины, которые могут спровоцировать это происшествие.

По его словам, первой и основной причиной пожаров является неисправная или перегруженная электропроводка. Многих людей мало интересует замена проводов и розеток. Другие предпочитают экономить, приобретая более дешевые материалы. Эксперт предупредил, что экономия на безопасности опасна. Даже законсервированная электропроводка не исключает риск возгорания.

Кроме того, пожар может начаться из-за печного отопления. Бойко рекомендует проверить, прочистить дымоходы, подготовить устройство к весне.

Он также посоветовал проверить, не осталось ли включенным какое-нибудь электрооборудование, например, роутер. Короткое замыкание может стать причиной трагедии.

Бойко также обратил внимание на ситуации, когда люди приезжают на дачу в новогодние праздники, включают отопление и нагружают электросеть.

«Именно тут кроется серькзная опасность: мы перегрузили сеть и получили короткое замыкание, пробой — и, собственно, возгорание. Поэтому на эти вещи нужно обращать внимание и уделять электрике особое внимание: следить за проводами, чтобы они не перегревались, не использовать удлинители, потому что они не предназначены для работы с устройствами большой мощности», — заключил эксперт.

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