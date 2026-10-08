Стало известно, готовы ли россияне финансово помогать своим совершеннолетним детям

KP.RU: 80% опрошенных россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать

Сайт KP.RU выяснил, сколько россиян согласны содержать своих детей после 18 лет.

Так, 80% опрошенных считают, что детям необходимо помогать финансово даже после достижения ими совершеннолетия. При этом многие респонденты заявили, что повзрослевшему ребенку нужно давать деньги в тех ситуациях, когда они ему действительно нужны, например, для учебы, во время поисков первой работы или важных расходов.

При этом 17% россиян считают, что взрослым детям помогать не нужно, поскольку после 18-летия они должны стать самостоятельными. По их мнению, при постоянно финансовой поддержке родителей ребенок может привыкнуть жить за чужой счет и перестанет сам зарабатывать деньги и решать свои проблемы.

Еще 3% опрошенных выбрали вариант «отвечу в комментариях». Некоторые написали, что могут дать ребенку совет, но не деньги.

В опросе приняли участие 2256 человек.

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