Стало известно, сколько будет стоить доставка тела Кашпировского на Украину

Mash: доставка тела Кашпировского на Украину будет стоить около 2,5 млн рублей

Доставка тела Анатолия Кашпировского на Украину обойдется в сумму около 2,5 миллиона рублей. Эта сумма включает в себя оформление документов, цинковый гроб и транспортировку через четыре страны в Винницу. Об этом пишет Mash.

По информации издания, стоимость перевозки составляет около 2 тысяч евро, а оформление необходимых документов — 500 евро (примерно 50 тысяч рублей).

Цинковый герметичный вкладыш стоит от 15 до 25 тысяч рублей, в то время как бальзамирование дополнительно обойдется в 8-16,5 тысяч рублей. При этом сам Кашпировский. Как отмечает телеграм-канал, ранее просил кремировать его.

Тело планируется доставить в Винницу через Беларусь и Польшу, общая протяженность маршрута составит около 2 тысяч километров.

Также рассматривается альтернативный маршрут через Армению, Грузию, затем в Молдавию и через неё на Украину.

Для пересечения границ потребуется подготовить отдельный пакет документов, включающий свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, а также документы на герметизацию гроба и разрешение на транзит через Польшу. Оформление документов на одной из сторон может занять до трех дней.

Ранее «МК» писал, что тело Кашпировского было вывезено из Москвы в сторону украинской границы.

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