Индийское медиапространство и социальные сети столкнулись со стремительной волной ложных сообщений о кончине признанного 75-летнего актера театра и кино Наны Патекара, передает образовательно-аналитический ресурс Deenbandhu School. Вбросы о якобы наступившей в Гоа смерти знаменитости от сердечного приступа начали тиражироваться через видеоролики и кликбейтные заголовки, спровоцировав переполох среди поклонников.

Официальные представители артиста и члены его окружения оперативно опровергли недостоверную информацию, подчеркнув, что Патекар находится в добром здравии, соблюдает привычный график и продолжает работу над общественными и творческими проектами. Актер проводит время между Мумбаи и поместьем под Пуной, активно участвуя в благотворительном фонде Naam Foundation, помогающем фермерам.

Кинематографические гильдии Индии призвали правоохранительные органы принять жесткие меры против сетевых каналов, спекулирующих на здоровье ветеранов искусства ради трафика. Подобные дезинформационные кампании признаны системной проблемой цифровых платформ.

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