У женщины обнаружили опухоль, проросшую из матки в сердце

Врачи удалили женщине опухоль, которая проросла из матки в сердце

В Саудовской Аравии хирурги провели уникальную операцию женщине старше 40 лет, у которой опухоль из матки проникла по кровеносным сосудам прямо в сердце. Сложнейшее вмешательство продолжалось более 16 часов и завершилось успешно. Об этом пишет Saudi Press Agency.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильную усталость, одышку, боли в животе и необычные кровотечения. Обследование показало, что новообразование распространилось по крупным венам и достигло правого предсердия. Это создавало серьезную угрозу для кровообращения и работы сердца.

Для спасения женщины объединились специалисты сразу нескольких направлений. За одну операцию они удалили опухоль вместе с ее первоначальным очагом в матке, очистили пораженные сосуды и восстановили поврежденные участки сердца.

Обычно при подобных патологиях пациентам могут потребоваться несколько сложных хирургических вмешательств. Однако врачам больницы имени короля Фейсала удалось выполнить все необходимые процедуры за один раз, снизив риск осложнений и облегчив последующее восстановление женщины.

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