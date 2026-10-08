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Общество 5092

Ученые нашли эффективное средство для улучшения качества сна

Эфирное масло из корней японского растения может значительно улучшить сон

Эфирное масло из корней японского растения может значительно улучшить сон
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Запах эфирного масла из корней японского кипариса хиноки может положительно влиять на ночной отдых. Ученые обнаружили, что его аромат способствует более глубокому сну и может уменьшать частоту ночных пробуждений. Результаты опубликованы в Journal of Wood Science.

В эксперименте приняли участие 12 женщин в возрасте от 35 до 60 лет. На протяжении двух недель специалисты наблюдали за их сном в домашних условиях. Часть ночей участницы проводили с ароматом масла хиноки, а часть — без него. Для оценки использовались электроэнцефалография, носимые устройства и опросники.

Заметные изменения исследователи зафиксировали уже через неделю. У женщин усилилась медленноволновая активность мозга, связанная с фазой глубокого сна. К концу эксперимента участницы также стали реже просыпаться ночью и сообщали о меньшей сонливости по утрам и лучшем восстановлении после усталости.

Аромат масла добровольцы преимущественно описывали как древесный, приятный и расслабляющий. Авторы работы считают полученные результаты перспективными, однако небольшое число участников означает, что для подтверждения эффекта потребуются более масштабные исследования.

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