Ученые рассчитали точную дату конца света в 2026 году

Математическая модель, разработанная учеными еще в 1960 году, указала на необычную дату возможной глобальной катастрофы — пятницу, 13 ноября 2026 года. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science.
В основу расчетов легли данные об изменении численности населения планеты за две тысячи лет. Исследователи предположили, что при сохранении прежних темпов роста человечество столкнется с критическим демографическим кризисом.
Согласно модели, к указанной дате население Земли должно было математически устремиться к бесконечности. Авторы работы рассматривали перенаселение как потенциальную угрозу существованию цивилизации, а не предсказывали буквальный конец света.
Однако дальнейшее развитие событий опровергло такой сценарий. С конца XX вeка темпы прироста населения начали замедляться, а мировая рождаемость значительно снизилась по сравнению с 1960 годом. Поэтому дата 13 ноября 2026 года остается лишь результатом устаревшей математической модели, а не реальным научным прогнозом гибели человечества.
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