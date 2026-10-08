Умер известный российский музыкант, игравший в группе «Колибри»

Ушел из жизни петербургский музыкант Андрей Градович, известный по участию в коллективах «Колибри», «Два самолета» и «Югендштиль». Информация о его смерти появилась в социальных сeтях группы «Колибри».

Бывшие коллеги выразили скорбь в связи с утратой и поделились воспоминаниями о совместной работе. Музыканты рассказали, что на протяжении нескольких лет вместе с Градовичем репетировали, выступали на концертах, гастролировали и проводили время за дружескими разговорами.

Андрей Градович был связан с музыкальной сценой Ленинграда и Санкт-Петербурга. Его творческая деятельность охватывала сотрудничество с несколькими известными коллективами, представлявшими разные направления отечественной альтернативной музыки.

Как сообщила сестра гитариста Анна Градович на своей странице во «ВКонтакте», церемония прощания пройдет 9 октября в Санкт-Петербурге. Она начнется в 13:15 в большом зале Петербургского крематория.

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