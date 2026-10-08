Умерла ставшая символом жилищных протестов выселенная из квартиры пенсионерка

Скончалась 87-летняя Мария дель Кармен Абаскаль, выселение которой вызвало общенациональную волну протестов против жилищного кризиса в Испании. Известие о ее смерти пришло через две недели после того, как Марикармен, как ее стали называть по всей Испании, была выселена из мадридской квартиры, где она прожила более семи десятилетий.

Пенсионерка, чья квартира была приобретена инвестиционной фирмой, которая стремилась повысить арендную плату на 230%, быстро стала символом многих людей, оставшихся без внимания на растущем рынке жилья Испании, пишет The Guardian.

Сцены выселения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, выполняя приказ, попали в заголовки газет по всей Испании. Шокирующие кадры, на которых старушку насильно выносят из ее дома на носилках в окружении протестующих и полиции, быстро вызвали гнев.

Около 10 000 человек вышли на улицы Мадрида несколько часов спустя, держа в руках такие плакаты, как “Позор” и “Мы все Марикармен”. От севера до юга Испании люди вышли на площади, протестуя против страданий, вызванных ростом арендной платы, которая за десять лет выросла на 80%, в то время как цены на жилье выросли на 63%.

Когда по всей стране начали появляться палаточные городки, инвестиционная фирма, купившая дом Абаскаль, заявила, что женщина может вернуться. Эта сделка мало помогла подавить гнев, который вспыхнул после выселения.

На этой неделе волна возмущения вынудила премьер-министра Педро Санчеса назначить досрочные всеобщие выборы после того, как правые и ультраправые партии проголосовали против двух чрезвычайных указов, предложенных его правительством для решения жилищного кризиса.

Профсоюз арендаторов Мадрида заявил, что решение пришло слишком поздно для восьмидесятилетнего человека. “Это была полностью предотвратимая ситуация после мучительного испытания”, - говорится в заявлении, в котором сообщается, что Абаскаль скончалась в больнице, как сообщается, за несколько часов до того, как она должна была подписать новый договор аренды с инвестиционной фирмой, которая ее выселила.

Смерть старушки наступила на следующий день после того, как кабинет Санчеса одобрил два новых декрета о жилищном строительстве, призванных “поддержать дух” двух предыдущих декретов, которые были отклонены в парламенте на прошлой неделе Народно-демократической партией, ультраправой партией Vox и правой каталонской партией хунты, выступающей за независимость.

Как пишет The Guardian, 21 мера включает в себя облегчение аренды или покупки нового жилья; расширение мер защиты от выселения для уязвимых жителей; регулирование аренды помещений; введение нового налога на сезонную аренду; запрет спекулятивных покупок недвижимости; и предоставление налоговых льгот владельцам недвижимости и арендаторам, которые платят вовремя.

Поскольку нижняя и верхняя палаты парламента распущены в связи с назначением досрочных выборов, голосование по указам будет проходить в постоянном совете конгресса, специальном совете, который действует в перерывах между сессиями парламента.

Как указывает The Guardian, 69 членов этого органа пропорционально распределены между различными парламентскими группами, чтобы отразить состав нижней палаты, а это означает, что у Санчеса, вероятно, будет достаточно поддержки, чтобы провести хотя бы один из указов.

В центре Мадрида, где активисты кампании разбили огромный лагерь протеста, известие о смерти Абаскаль было встречено минутой молчания. Вскоре после этого сотни людей прошли маршем от лагеря к зданию парламента страны, скандируя: “Марикармен жива, борьба продолжается”.