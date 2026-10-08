Унесенные сетью: доказано, что соцсети крадут у нас годы жизни

Речь снова о молодежи как наиболее подверженной «жизни в сетях», но в этот раз – не просто об усталости глаз и расшатанности психики, а о долгосрочном влиянии каждого часа экранного времени на физическое и ментальное благополучие. Задавшись целью не просто заявить, что время перед монитором сокращает период полноценного активного функционирования нашего организма, но и подсчитать, насколько исследователи проанализировали данные миллионов молодых людей по всему миру. В надежде, что хоть конкретика убедит тех, кому смартфон дороже живого общения.
Результаты этого масштабного исследования, недавно опубликованные в авторитетных научных журналах, принесли новости по-настоящему тревожные. Именно так оценили полученные данные медики и за рубежом, и в России.
– Под «потерянными годами здоровой жизни» понимается сумма лет жизни, потерянных как в прямом смысле – из-за преждевременной смерти, так и с критически сниженным качеством – к примеру, с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями, – разъясняет отечественный психиатр Андрей Морозов. – Сейчас переизбытку экранного времени так или иначе подвергаются все поколения, так как виртуальной активности от них требуют учеба, работа и просто быт, поэтому лишние экранное время есть даже у пенсионеров. Особенно у наиболее продвинутых, освоивших стриминговые подкасты и кино. Но в первую очередь речь о молодежи, которая помимо учебной необходимости проводит в соцсетях и досуг. То есть фактически там живет. А потом не дай бог берет в руки нож или молоток и идет с ними в реальную жизнь, считая, что «стереть» тех, кто их «хейтит» из окружения так же просто, как заблокировать их в Интернете. И это проблема, о которой пора говорить предметно. Экран смартфона стал для молодежи кривым зеркалом, в котором она видит не себя и реальную жизнь, а искаженный образ, в том числе и успешности. Это создает колоссальное давление, приводящее к хроническому стрессу, который физически изнашивает сердечно-сосудистую систему уже к 25-30 годам.
В качестве глобальных потерь ученые назвали 2,8 млн потерянных здоровых лет – столько «на круг» потеряли все пациенты, получившие на фоне безудержного использования Интернета клиническую депрессию, вырвавшую их из привычного образа жизни.
– Тут важно понимать, что потенциальные риски не только в самом факте чрезмерного использования цифровых медиа, но и в том, что они зачастую не оставляют места полноценному сну, движению и даже обычным беседам, постепенно разрушая наши разговорные навыки, – считает психиатр Валерия Воронова. – И если у человека, скажем, после 35 они уже устоявшиеся, то мозг молодежи, находящийся в стадии активного формирования, попадает в зависимость от «быстрых вознаграждений» – ведь дружить, любить и даже ссориться в Сети легче, чем в реальной жизни. И это делает настоящую жизнь подростка, требующую усилий и терпения, для него непривлекательной, А соответственно, ведет к апатии и снижению когнитивных способностей, в результате чего подросток может превратиться в то, что в народе издевательски называется «цифрогофреном» – по аналогии с олигофреном, и хотя сегодня в психиатрии этого слова избегают, понятие «олигофрения» как из учебников, так и из практики никуда не делось (состояние, при котором психическое развитие задерживается или происходит неполно). Как и при олигофрении, так называемая «цифрогофрения» в первую очередь сказывается на интеллекте, но затрагиваются и другие сферы: речь, память, эмоции, способность концентрировать внимание, анализировать информацию. Из-за этого человеку сложнее учиться, общаться, справляться с повседневными задачами – то есть адаптироваться в обществе.
А мы перевели с научного языка на общедоступный основные выводы исследователей: какие именно нарушения провоцирует избыточная «цифровизация» организма и почему они сокращают годы здоровой жизни?
- Метаболические нарушения: малоподвижный образ жизни перед экраном провоцирует раннее развитие ожирения и диабета 2-го типа, а эти заболевания в лидерах по преждевременной смертности.
- Нарушение сна: синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что ведет к хронической бессоннице, ослабляющей иммунитет.
- Реакция со стороны психики и нервной системы: рост тревожных расстройств и депрессивных состояний напрямую соответствует количеству часов, проводимых в социальных сетях.
Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на типичный распорядок дня современного школьника или студента:
- «Цифровой завтрак»: сразу после пробуждения – проверка ленты новостей. Это повышает уровень кортизола (гормона стресса) еще до начала активного дня.
- «Экранный марафон»: учеба за компьютером сменяется досугом в смартфоне в транспорте, а затем – многочасовыми игровыми сессиями или просмотром сериалов вечером.
- Игнорирование сигналов тела: часто молодые люди пропускают чувство голода или усталости, поглощенные контентом, что приводит к нарушению пищевого поведения и переутомлению.
Эксперты в области общественного здравоохранения и нейробиологии выделяют несколько ключевых причин, почему экранное время стало «тихим убийцей» нашего здоровья:
- Феномен «дофаминовой петли». Нейробиологи отмечают, что интерфейсы современных приложений спроектированы так, чтобы вызывать постоянный выброс дофамина.
- Социальное сравнение. Социологи указывают на разрушительный эффект постоянного наблюдения за «идеальной» жизнью других.
- Замещение физической активности. Специалисты по спортивной медицине подчеркивают, что всего один час в соцсети – это минус один час прогулки, спорта или живого общения, а ведь именно они и есть столпы, на котором зиждется наше физическое и ментальное здоровье.
Ученые не призывают к полному отказу от технологий, понимая, что это утопия. Но призывают нас «выпутываться из сетей» и выпутывать оттуда своих детей хотя бы в свободное от работы и учебы время.
– Просто пустите офлайн в свою жизнь, пусть хотя бы по часу-другому в день, – советует психиатр Андрей Морозов. – И постепенно, час за часом, он начнет возмещать вам упущенные за монитором годы здоровой жизни.