Унесенные сетью: доказано, что соцсети крадут у нас годы жизни

О рисках злоупотребления Интернетом – зависимости, падения зрения и т.д. – говорят давно, но вот то, что каждый час так называемого «экранного времени», проведенного перед монитором компьютера или смартфона, крадет у нас годы жизни, доказано впервые.

Речь снова о молодежи как наиболее подверженной «жизни в сетях», но в этот раз – не просто об усталости глаз и расшатанности психики, а о долгосрочном влиянии каждого часа экранного времени на физическое и ментальное благополучие. Задавшись целью не просто заявить, что время перед монитором сокращает период полноценного активного функционирования нашего организма, но и подсчитать, насколько исследователи проанализировали данные миллионов молодых людей по всему миру. В надежде, что хоть конкретика убедит тех, кому смартфон дороже живого общения.

Результаты этого масштабного исследования, недавно опубликованные в авторитетных научных журналах, принесли новости по-настоящему тревожные. Именно так оценили полученные данные медики и за рубежом, и в России.

– Под «потерянными годами здоровой жизни» понимается сумма лет жизни, потерянных как в прямом смысле – из-за преждевременной смерти, так и с критически сниженным качеством – к примеру, с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями, – разъясняет отечественный психиатр Андрей Морозов. – Сейчас переизбытку экранного времени так или иначе подвергаются все поколения, так как виртуальной активности от них требуют учеба, работа и просто быт, поэтому лишние экранное время есть даже у пенсионеров. Особенно у наиболее продвинутых, освоивших стриминговые подкасты и кино. Но в первую очередь речь о молодежи, которая помимо учебной необходимости проводит в соцсетях и досуг. То есть фактически там живет. А потом не дай бог берет в руки нож или молоток и идет с ними в реальную жизнь, считая, что «стереть» тех, кто их «хейтит» из окружения так же просто, как заблокировать их в Интернете. И это проблема, о которой пора говорить предметно. Экран смартфона стал для молодежи кривым зеркалом, в котором она видит не себя и реальную жизнь, а искаженный образ, в том числе и успешности. Это создает колоссальное давление, приводящее к хроническому стрессу, который физически изнашивает сердечно-сосудистую систему уже к 25-30 годам.

В качестве глобальных потерь ученые назвали 2,8 млн потерянных здоровых лет – столько «на круг» потеряли все пациенты, получившие на фоне безудержного использования Интернета клиническую депрессию, вырвавшую их из привычного образа жизни.

– Тут важно понимать, что потенциальные риски не только в самом факте чрезмерного использования цифровых медиа, но и в том, что они зачастую не оставляют места полноценному сну, движению и даже обычным беседам, постепенно разрушая наши разговорные навыки, – считает психиатр Валерия Воронова. – И если у человека, скажем, после 35 они уже устоявшиеся, то мозг молодежи, находящийся в стадии активного формирования, попадает в зависимость от «быстрых вознаграждений» – ведь дружить, любить и даже ссориться в Сети легче, чем в реальной жизни. И это делает настоящую жизнь подростка, требующую усилий и терпения, для него непривлекательной, А соответственно, ведет к апатии и снижению когнитивных способностей, в результате чего подросток может превратиться в то, что в народе издевательски называется «цифрогофреном» – по аналогии с олигофреном, и хотя сегодня в психиатрии этого слова избегают, понятие «олигофрения» как из учебников, так и из практики никуда не делось (состояние, при котором психическое развитие задерживается или происходит неполно). Как и при олигофрении, так называемая «цифрогофрения» в первую очередь сказывается на интеллекте, но затрагиваются и другие сферы: речь, память, эмоции, способность концентрировать внимание, анализировать информацию. Из-за этого человеку сложнее учиться, общаться, справляться с повседневными задачами – то есть адаптироваться в обществе.

А мы перевели с научного языка на общедоступный основные выводы исследователей: какие именно нарушения провоцирует избыточная «цифровизация» организма и почему они сокращают годы здоровой жизни?

Метаболические нарушения: малоподвижный образ жизни перед экраном провоцирует раннее развитие ожирения и диабета 2-го типа, а эти заболевания в лидерах по преждевременной смертности.

Нарушение сна: синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что ведет к хронической бессоннице, ослабляющей иммунитет.

Реакция со стороны психики и нервной системы: рост тревожных расстройств и депрессивных состояний напрямую соответствует количеству часов, проводимых в социальных сетях.

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на типичный распорядок дня современного школьника или студента:

«Цифровой завтрак»: сразу после пробуждения – проверка ленты новостей. Это повышает уровень кортизола (гормона стресса) еще до начала активного дня.

«Экранный марафон»: учеба за компьютером сменяется досугом в смартфоне в транспорте, а затем – многочасовыми игровыми сессиями или просмотром сериалов вечером.

Игнорирование сигналов тела: часто молодые люди пропускают чувство голода или усталости, поглощенные контентом, что приводит к нарушению пищевого поведения и переутомлению.

Эксперты в области общественного здравоохранения и нейробиологии выделяют несколько ключевых причин, почему экранное время стало «тихим убийцей» нашего здоровья:

Феномен «дофаминовой петли». Нейробиологи отмечают, что интерфейсы современных приложений спроектированы так, чтобы вызывать постоянный выброс дофамина.

Социальное сравнение. Социологи указывают на разрушительный эффект постоянного наблюдения за «идеальной» жизнью других.

Замещение физической активности. Специалисты по спортивной медицине подчеркивают, что всего один час в соцсети – это минус один час прогулки, спорта или живого общения, а ведь именно они и есть столпы, на котором зиждется наше физическое и ментальное здоровье.

Ученые не призывают к полному отказу от технологий, понимая, что это утопия. Но призывают нас «выпутываться из сетей» и выпутывать оттуда своих детей хотя бы в свободное от работы и учебы время.

– Просто пустите офлайн в свою жизнь, пусть хотя бы по часу-другому в день, – советует психиатр Андрей Морозов. – И постепенно, час за часом, он начнет возмещать вам упущенные за монитором годы здоровой жизни.