В Подмосковье вынесен приговор двоим диверсантам

Двое диверсантов, которые совершили поджог релейного шкафа в декабре 2023 года, осуждены приговором Мособлсуда.

Как сообщили «МК» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, преступление было совершено по заказу. Молодые люди (один из них — несовершеннолетний) за 20 тысяч рублей согласились поджечь релейный шкаф на Павелецком направлении железной дороги. Свои действия они снимали на мобильный телефон, чтобы затем отправить куратору. Совершеннолетний участник акции приговорен к 12 годам, а несовершеннолетний — к 6 годам лишения свободы. Полученные деньги у них конфисковали.