В России 227 предприятий ввели выплаты в 1 млн рублей при рождении ребёнка

В России 227 предприятий в платят по 1 млн рублей за рождение ребёнка

Сотни компаний в РФ ввели приняли решение ввести выплату в размере 1 млн рублей для семей, где родился ребёнок. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время выступления на Всероссийской неделе охраны труда.

«Единовременные выплаты при рождении ребёнка в размере одного миллиона рублей установили уже 227 предприятий в различных отраслях», — сказал Котяков.

Министр представил стратегический доклад на мероприятии. Он отметил активное внедрение этой практики в разных секторах экономики. Компании самостоятельно принимают решение о таких мерах поддержки своих сотрудников.

Государство поощряет корпоративные программы поддержки семей с детьми. Подобные инициативы помогают улучшить демографическую ситуацию в стране. Работодатели используют финансовые стимулы для удержания ценных кадров.

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