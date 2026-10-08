В США зафиксировали рекордную за 35 лет вспышку кори

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший предложил губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул федеральную помощь в борьбе со вспышкой кори. С начала 2026 года в стране подтвердили 3887 случаев заражения, что стало максимальным показателем с 1991 года, сообщает Reuters.

Пока неизвестно, согласилась ли Хокул принять предложение. Ранее губернатор ввела в штате режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости. Новые меры направлены на расширение доступа к вакцинации и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

С начала года в Нью-Йорке выявили 108 заболевших, причем только семь случаев пришлись на крупнейший город США. Основная часть заражений зарегистрирована в других районах штата. С середины июля местные власти использовали более тысячи доз вакцины в сельской местности.

Между тем американские штаты по-разному реагируют на предложение федеральных властей. Техас и Вирджиния запросили содействие Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Пенсильвания, где зарегистрировали более тысячи случаев кори, отказалась от подобной помощи после того, как Кеннеди поставил под сомнение сведения региональных властей о смертях от инфекции.

По данным американских эпидемиологов, заболеваемость корью в стране резко выросла за последние годы. В 2025 году подтвердили 2289 случаев, в 2024-м — 285, а в 2023-м — всего 59. Более высокий показатель, чем в нынешнем году, последний раз фиксировали в 1991 году, когда заразились 9643 человека.

На фоне ухудшения ситуации 6 октября Роспотребнадзор заявил о готовности российских специалистов помочь США в борьбе с инфекциями. Ведомство также сообщило о семи случаях сыпного тифа и 205 случаях брюшного тифа, зарегистрированных в стране с начала года. Помимо этого, в США выявляют легионеллез, а ежегодное число заболевших чумой составляет в среднем семь человек, включая случаи с летальным исходом.

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