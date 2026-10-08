В Техасе казнили осужденного после провала с инъекцией в Теннесси

Джамаал Ховард стал первым казненным в США после инцидента с Пайк

В Техасе привели в исполнение смертный приговор Джамаалу Ховарду, осужденному за убийство продавца магазина во время ограбления. Как передает Ассошиэйтед Пресс, он стал 30-м казненным в США в этом году и первым после неудачной попытки провести смертельную инъекцию Кристе Пайк в Теннесси.

Казнь состоялась в среду вечером. После введения препарата Ховард умер через 19 минут. На процедуре присутствовала его сестра, однако до ее окончания она попросила покинуть помещение.

Защита до последнего пыталась добиться через суд отсрочки исполнения приговора. Адвокаты ссылались в том числе на опасения из-за применения препарата, который использовался при казни Пайк.

На прошлой неделе в тюрьме Ривербенд в Нэшвилле Кристе Пайк дважды вводили смертельную инъекцию, однако препарат не подействовал. Женщину госпитализировали. Она остается в критическом состоянии.

Ховард получил смертный приговор за убийство продавца магазина во время ограбления. На момент преступления ему было 20 лет. После нападения осужденный забрал из магазина 114 долларов и пачку сигарет.

Адвокаты Ховарда также утверждали, что их подзащитный был невменяемым.

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