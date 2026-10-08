Вашингтон рассматривает возможность депортации десятков тысяч украинцев

Американская администрация рассматривает возможность лишения около 100 тысяч украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в стране. Речь идет о статусе лиц, временно пользующихся защитой. У властей США есть время до 19 октября, чтобы принять решение о продлении или отмене этого разрешения. Об этом пишет издание Politico.

В случае отказа от продления статуса украинцы будут обязаны покинуть территорию Соединенных Штатов. Источники газеты допускают, что администрация может выбрать промежуточный вариант: позволить сроку действия статуса истечь без официального аннулирования. В такой ситуации разрешение автоматически продлится еще на шесть месяцев.

Подобная схема уже применялась властями США в отношении беженцев из Сальвадора. Этот подход оставляет мигрантов в юридически «подвешенном» состоянии. Формально они сохраняют возможность находиться в стране, но их право на работу и обучение становится неопределенным. По мнению авторов материала, такой шаг позволил бы администрации удовлетворить требования сторонников жесткой миграционной политики, избежав при этом массовой депортации.

Некоторые члены Конгресса требуют свернуть все программы предоставления убежища, аргументируя это тем, что беженцы занимают рабочие места американцев. Один из источников Politico утверждает, что команда президента Дональда Трампа сейчас не заинтересована в поддержке Украины.

Издание напоминает, что в 2025 году Трамп допускал полную отмену программы приема украинских беженцев, но позже отказался от этой идеи под давлением законодателей. Вместо этого Белый дом прекратил прием новых заявок по программе спонсорства, которая позволяла гражданам США выступать гарантами для прибывающих украинцев.

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