Водитель такси почти 200 дней просидел на вышке в знак протеста

В Южной Корее таксист по имени Ко Ён Ги завершил свою необычную акцию протеста, проведя на вышке 194 дня. Мужчина начал бастовать 29 марта, выступая против поправок в закон о такси. Его главным требованием была отмена системы, при которой водителям засчитывают фиксированное количество рабочих часов без учета реального времени, проведенного за рулем и в ожидании пассажиров. По словам таксиста, из-за такой практики водители нередко работают значительно больше, чем им впоследствии оплачивают.

Протест был прекращен после того, как правительство учредило рабочую группу для изучения условий труда таксистов и приступило к фактической проверке. Ко Ён Ги заявил, что намерен сотрудничать с властями и внимательно следить за разработкой соответствующего постановления, чтобы убедиться в том, что его требования будут учтены.

Мужчина признался, что за время акции у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности с сердцем и давлением. Он рассказал, что ему приходилось спать в крайне неудобной позе, поскольку вышка имеет круглую форму. Из-за хронической нехватки сна он временами ощущал боль в сердце. Таксист поблагодарил всех, кто его поддерживал, подчеркнув, что добиться результата удалось именно благодаря этой поддержке.

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