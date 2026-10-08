«Земля почти полностью в минусе»: оценена вероятность сохранения Эль-Ниньо

Исследователи оценили вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля почти в 100 процентов, а аномалии уже достигли 3,4 градуса по Цельсию выше нормы. Такого уровня не наблюдали за всю историю измерений. Ученые предупреждают: сочетание мощного Эль-Ниньо и рекордно теплого океана может увеличить риск экстремальной жары, наводнений и засухи по всему миру.

Ученые предупреждают, что супер-Эль-Ниньо продолжает усиливаться. Теперь новые прогнозы предполагают, что это климатическое явление может сохранить свою власть над глобальной погодой еще в следующем году. Эксперты отмечают, что в настоящее время это событие приобретает беспрецедентные масштабы, и, по прогнозам, на обширных территориях планеты установятся необычайно теплые условия, поскольку Тихий океан выделяет огромное количество накопленного тепла.

В последнем отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) прогнозируется, что Эль-Ниньо продолжит усиливаться в преддверии прогнозируемого пика в декабре, и ученые говорят, что мощный климатический фактор повлияет на температуру и количество осадков на большей части земного шара в ближайшие месяцы. Европейцев уже предупреждали об ожидаемых сильных штормах этой осенью и зимой, а Министерство окружающей среды Великобритании призвало людей: «Если у вас есть запас продуктов, которых хватит на некоторое время, прежде чем к вам доберутся аварийные службы, вы можете это будет намного лучше, чем если бы ты этого не делал».

По данным ВМО, вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится до февраля 2027 года, близка к 100 процентам. Метеоролог из США Райан Мауэ описал прогноз: «На новых картах Земля почти полностью окрашена в красный цвет. Эль-Ниньо продолжается с "максимальной силой" и зимой, когда температура на планете повышается повсюду, кроме США». Агентство сообщает, что это явление может стать одним из самых сильных, наблюдавшихся как минимум с 1950 года. Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло заявила: «Явление Эль-Ниньо прочно укоренилось и быстро усиливается», объяснив, что Эль-Ниньо не создает нового тепла, а вместо этого высвобождает тепло, накопленное под поверхностью океана: «Океан, из которого он исходит, является самым теплым из всех, которые мы когда-либо измеряли. Просто там больше тепла, которое можно высвободить».

Напомним, что Эль-Ниньо является частью естественного погодного цикла, который меняется между жаркой и прохладной фазами раз в два-семь лет.

Широко используемый индекс вырос с 1,6 градусов по Цельсию выше нормы в июне до 2,5 градусов по Цельсию выше нормы в августе. Прогнозы ВМО предполагают, что средняя аномалия с октября по декабрь может составить около 3,7 градусов, а пиковая температура достигнет примерно в декабре. Ученый-климатолог Зик Хаусфатер считает, что в 2026 году «Эль-Ниньо продолжает набирать силу в неизведанных водах. Аномалии в регионе Ниньо 3,4 в настоящее время на 3,4°C выше нормы, что выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений».

Исследователь климата Леон Саймонс пошутил, что синоптики стали свидетелями «супер-пупер-Эль-Ниньо», добавив: «Нам понадобится ось Y побольше».

Обновленная информация также указывает на высокую вероятность повышения температуры поверхности моря выше средней на большей части земного шара в последние месяцы 2026 года. Ученые предупреждают, что сочетание мощного Эль-Ниньо и исключительно тёплого океана может увеличить риск экстремальной жары, наводнений и засухи в различных регионах мира на несколько месяцев вперёд. Цифры показывают, что, хотя температура поверхности моря, как ожидается, начнёт медленно снижаться в начале 2027 года, Эль-Ниньо сохранится и в марте.