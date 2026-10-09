Абитуриенты 2027 года смогут сдать четвертый ЕГЭ ради дополнительных баллов

«Четвертый ЕГЭ» с надбавкой — большое, но не единственное новшество приемной кампании-2027. Отмена многопрофильного конкурса, ограничение олимпиадных льгот, предоплата за платное обучение — эти изменения тоже повлияют на стратегию поступления.

Согласно опубликованному проекту приказа Минобрнауки, помимо нашумевшей надбавки за «лишний» ЕГЭ, с 2027/28 учебного года вступает в силу ряд сопутствующих корректировок. Многопрофильный конкурс отменяется. Раньше абитуриенты могли конкурировать внутри группы родственных специальностей, не зная заранее, на какую именно будут зачислены. По новым правилам конкурс будет проводиться на конкретную специальность или направление — определяться с конкретикой придется раньше.

Олимпиадные льготы урезаются. Право на поступление без вступительных испытаний сохранится только за победителями всероссийских олимпиад, призеры такой возможности лишаются. Кроме того, учитываться будут только олимпиады за 10–11 классы.

Новые индивидуальные достижения: сертификат проекта «Код будущего», обучение в организациях ДОСААФ и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» войдут в перечень достижений, дающих дополнительные баллы. Однако эти баллы считаются отдельно от надбавки за четвертый ЕГЭ (15–25 баллов). Только за индивидуальные достижения можно получить не более 10 баллов.