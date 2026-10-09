Дания предложила укрывать людей при катастрофах в магазинах IKEA

Власти в Европе всё чаще смотрят не только на армию и спасателей, но и на компании, способные поддержать жизнь общества при чрезвычайных обстоятельствах. Одной из таких структур Reuters называет IKEA.

По данным агентства, если пропадёт свет, случится затопление или будет удар по важным объектам, магазины IKEA могут стать приютами и даже временными лечебницами. Кафе и рестораны способны выдавать людям еду, генераторы помогут зданиям не отключаться, а из плоских коробок со склада получится собрать лишние кровати.

Поводом для таких планов стала череда диверсий, кибератак и прочих происшествий, которые европейские власти связывают с гибридной войной, якобы развязанной Россией. Датская разведка полагает, что в следующие месяцы Россия способна нарастить действия против государств НАТО и иных западных стран. Российская сторона эти упрёки отвергает.

Reuters подчёркивает: это не только теория. Во время разрушительного паводка в испанской Валенсии в октябре 2024-го компания открыла одну из своих точек как приют, где укрылись свыше 600 человек. При этом в IKEA сказали, что единой общемировой программы готовности у них нет, а подобные меры каждая страна принимает сама.

ЕС советует своим участникам плотнее работать с предпринимателями по Европейской стратегии готовности, которую утвердили в марте 2025-го. IKEA входит в датскую «корпоративную коалицию», созданную на случай кризисов. Она решает, чем частные компании способны помочь при ЧС: кроватями и едой, машинами и работниками. В объединении больше 200 фирм с более чем 300 тыс. сотрудников — среди них продавцы, строители и связисты. Участники коалиции уже тренировались вместе с госструктурами на учениях по готовности к ЧС, однако по-настоящему серьёзных аварий и бедствий им пока пережить не довелось.

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