Депутат КПРФ рассказал о новых правилах работы стажёров в 2027 году

С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе РФ появится понятие «стажировка». Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат от КПРФ Георгий Камнев. Стажёрам будут положены зарплата не ниже МРОТ, оплачиваемые больничные и отпуска.

«В Трудовом кодексе впервые наконец закреплено понятие „стажировка“ и все условия её оформления. Действовать новация начнёт уже с 1 марта 2027 года. В новом законе в том числе прописано, кого можно считать стажёром — это человек, который уже получил среднее профессиональное или высшее образование, ещё учится или проходит переподготовку», — сказал парламентарий.

Работодатель будет обязан обеспечить стажёру наставника. Работа должна соответствовать диплому или направлению обучения. Нельзя будет оформить стажёром человека без профильного образования. По словам Камнева, с этого момента стажёр перестанет быть «дешёвой бесправной рабсилой». Максимальный срок стажировки составит полгода. Договор оформляется как срочный. При этом он не станет автоматически бессрочным после истечения срока. Работодатель должен будет либо расторгнуть его, либо заключить новый на общих основаниях. Нормы не распространяются на госслужащих, врачей и аудиторов. Для них регулирование прописано в профильном законодательстве.

Трудовой кодекс РФ регулирует трудовые отношения между работниками и работодателями. МРОТ (минимальный размер оплаты труда) устанавливается федеральным законом и ежегодно индексируется. Ранее понятие «стажировка» не было чётко закреплено в ТК РФ. Это позволяло работодателям использовать труд молодых специалистов без должной оплаты и социальных гарантий. Новые поправки направлены на защиту прав начинающих работников и упорядочивание рынка труда.

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