Франция направит 3000 учителей в кризисные школы на фоне бунтов

Министр образования Франции Эдуар Жеффре объявил о переброске около трех тысяч педагогов в учебные заведения с критической обстановкой. Решение принято на фоне непрекращающихся волнений старшеклассников, блокирующих школы по всей стране.

Глава ведомства сообщил в эфире телеканала TF1, что целевые учреждения были определены благодаря специальной программе мониторинга. Инициатива министерства, запущенная год назад, впервые заработала в начале текущего учебного года.

По оценке Жеффре, 114 лицеям присвоен «красный» статус проблемности, еще 400 получили «оранжевый». Для стабилизации ситуации директорам разрешили нанимать преподавателей сверх установленных лимитов.

Школам также досрочно выделят финансирование на оплату сотен тысяч часов дополнительной нагрузки в рамках «пакта преподавателей». Руководители смогут привлекать добровольцев для замены отсутствующих коллег с гарантированной оплатой их труда.

Общая стоимость экстренных мер составит несколько миллионов или даже десятков миллионов евро до конца года. Эти шаги стали ответом на требования учащихся улучшить условия обучения и увеличить финансирование отрасли.

Протесты во Франции идут с середины сентября. Во вторник акции поддержали около полумиллиона человек, включая студентов. По данным «Студенческого профсоюза» (Union Étudiante), митинги прошли по всей территории республики.

В Париже для разгона демонстрантов полиция использовала шумовые гранаты, а также слезоточивый газ. Подобные столкновения также прошли в Страсбурге, Марселе, Ренне, Тулузе.

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