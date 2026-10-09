Герман Греф и Радий Хабиров открыли обновленный парк в Уфе

В Уфе открылся обновленный парк имени В. И. Ленина. В церемонии участвовали Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Проект реализован при поддержке Башкортостана и Сбера к 185-летию банка, исторический облик ключевых элементов сохранен.

Два исторических фонтана превратили в светомузыкальную композицию с центральными элементами высотой 4,5 м и струями до 12 м. Их работу дополняют 380 светильников. В парке также восстановили входную арку с колоннами из натурального камня, построенную в 1950-х годах и позднее утраченную. Кроме того, обновили памятные стелы БАССР и памятники А. Матросову, А. Мубарякову и Героям Гражданской войны. Фото: пресс-служба Сбера

В парке оборудовали фестивальную площадку с амфитеатром площадью 500 кв. м и установили три скульптуры — «Крылья», «Лента» и «Спираль». Появились зоны с тренажерами, воркаутом, площадки для стритбола и волейбола. Детскую инфраструктуру дополнили песочницы, игровая зона «Заповедник» для детей 5–12 лет и инклюзивная площадка площадью 111 кв. м. Сделали памп-трек площадью более 200 кв. м, предназначенный для катания на велосипедах, самокатах и скейтах.

Обновили дорожки, освещение и озеленение: разбили 22 новых цветника, пересадили 84 дерева и высадили еще 108. Установили скамейки, парковые качели и батуты. Еще предусмотрено кафе для посетителей. Фото: пресс-служба Сбера

«Парк имени Ленина в Уфе — место с богатой историей, и мы посчитали важным вернуть ему исторический облик: воссоздали утраченную входную арку, восстановили другие значимые элементы. Уверен, обновленный парк сохранит связь поколений и станет любимым местом горожан и гостей города», — сказал Герман Греф.

Радий Хабиров отметил, что по предложению Германа Грефа парк сделали максимально открытым для жителей, предусмотрев спортивные и детские площадки, кафе и зоны отдыха. Он подчеркнул востребованность обновленного пространства и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с банком.