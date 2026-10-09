Главу российского города заключили под стражу по делу о хищении 1,8 млн рублей

В Якутии главу Алдана и его зама отправили под стражу по уголовным делам

Суд заключил под стражу главу Алдана Владимира Шедько, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами. Меру пресечения избрали по ходатайству следствия с учетом позиции прокуратуры Якутии, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным МВД по Якутии, из городской казны направили 1,8 млн рублей на установку арт-объекта в местном парке. При этом композиция уже была смонтирована за счет спонсорских средств, однако муниципалитет заключил с предпринимателем контракты и оплатил якобы выполненные работы.

Следствие полагает, что глава города использовал свои должностные полномочия для организации незаконного перечисления денег. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Параллельно расследуется дело в отношении заместителя главы Алдана по экономике и финансам. Ее обвиняют в получении взяток от предпринимателей за содействие и покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Чиновница также заключена под стражу.

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