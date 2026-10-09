«Гроб могут вскрыть»: выяснилось, какие испытания ждут перевозчиков Кашпировского на Украину

После прощания с Анатолием Кашпировским на Троекуровском кладбище гроб с телом уехал в неизвестном направлении. Журналисты выяснили, что автомобиль проследовал якобы в сторону Украины. По информации СМИ, психотерапевт завещал похоронить себя рядом с родителями и дочерью в Виннице. Однако пока нет достоверных данных, где именно похоронят знаменитого психотерапевта.

Ритуальный агент рассказал, насколько реально доставить тело умершего из Москвы на Украину, сколько может стоить перевозка и не возникнет ли проблем с сохранностью тела.

Большинство агентов, к которым я обратилась, отказались комментировать щекотливую тему. В одном агентстве заявили, что уже давно не отправляют тела в Европу и тем более не сотрудничают с Украиной. В другом удивились, что кто-то сегодня решил везти тело через украинскую границу. В третьем высказали сомнение, что Кашпировского вообще похоронят рядом с родителями.

Андрей больше 10 лет сотрудничал с разными ритуальными агентствами Москвы. В свое время он оформлял «груз-200» из России в страны Евросоюза. Мужчина согласился рассказать, с какими сложностями может столкнуться семья Кашпировского, если действительно Анатолия Михайловича решили похоронить в Виннице.

- Насколько реально перевезти гроб с телом умершего из России на Украину?

- Теоретически возможно всё. Запрета на перевозку умерших нет. Но придется выстраивать маршрут через Европу. Ехать через Белоруссию в Латвию, Литву или Польшу, а затем уже въезжать на Украину. Если родственники действительно после прощания сразу отправились в сторону западных границ, значит, они заранее согласовали документы с международными агентствами, которые будут им помогать. Также договорились о транзите через другие государства. Ведь после пересечения границы им придется передавать тело европейскому перевозчику, на российских номерах в страны ЕС въезд запрещен. Ну, и самое главное, им должны были одобрить возможность въезда в Украину.

- Сколько времени может занять дорога?

- Если документы в порядке, маршрут согласован, есть сменный водитель, то можно управиться за двое-трое суток. Но это из области фантастики. В реальности с таким грузом можно легко застрять на таможне, скорее всего, будет производиться тщательный досмотр. Соответственно, не исключены задержки. Поэтому на всю транспортировку я бы закладывал неделю и больше.

- Много документов нужно для отправки такого груза?

- Помимо официального свидетельства о смерти, нужны документы на перевозку тела, акт о герметичной запайке металлического гроба и запись об отсутствии посторонних предметов в гробу. На границе потребуют документы о санитарной подготовке тела, в том числе о бальзамировании, если оно проводилось. Все документы должны быть переведены на язык тех стран, которые пересекаешь.

- Насколько серьезно могут проверять груз на границе? Могут вскрыть гроб?

- Пограничники и таможенники все-таки смотрят сопроводительные документы, сведения о грузе, данные водителя и законность перевозки. Гроб должен быть герметично закрыт и опечатан. Обычно проверяют только документы и пломбы. Если все нормально, гроб никто не вскрывает. Но в нынешней ситуации возможны эксцессы. Украинское законодательство предусматривает процедуру вскрытия гроба, если поступит достоверная информация о запрещенных в гробу вложениях.

- С какими проблемами ещё может столкнуться семья?

- Если пограничники найдут ошибки в документах, то могут развернуть ритуальный транспорт. Могут отказать в транзите или запретить въезд сопровождающим.

- И что делать родственникам, если машину развернут на границе?

- Вряд ли семья повезла гроб на авось. Наверняка они все спланировали и подготовили. Но, если по какой-то причине во въезде им откажут, придется вернуться, изменить маршрут или оформить недостающие документы. При этом нельзя просто оставить гроб где-нибудь на стоянке и пойти заниматься своими делами. Необходимо обеспечить надлежащие условия хранения тела, искать морги с холодильными камерами. Это дополнительные расходы и время.

- Если родственники Кашпировского на самом деле повезли тело на Украину, как они могли все это организовать? Может, потому что покойный не рядовой человек или семье помогли какие-то высокопоставленные люди?

- Имя покойного не освобождает от существующих требований. Скорее всего, семье помогали профессиональные агентства, которые занимаются международной репатриацией умерших и имеют партнеров в нескольких странах. В таких случаях одна компания оформляет документы и подготавливает тело в стране отправления, другая обеспечивает транзит, третья встречает груз в стране назначения.

- Сколько может стоить доставка гроба из Москвы в Винницу?

- Это дорогостоящая перевозка. Стоимость зависит от расстояния, маршрута, количества перевозчиков, документов, подготовки тела и условий транспортировки. С учетом многодневного переезда и непредвиденных расходов нужно закладывать бюджет в районе 5-10 тысяч евро, а то и выше. В эту стоимость входит не только бензин и работа водителей, но и оформление документов, спецтранспорт, подготовка тела, хранение, услуги иностранных партнеров.

- А с телом за несколько суток ничего не случится?

- Во-первых, проводится бальзамирование, чтобы замедлить посмертные изменения. Во-вторых, используется герметичный металлический контейнер или гроб. Важны температурные условия. Как правило, гроб перевозят в специальном транспорте с охлаждением, либо предусмотрены возможности холодильного хранения на промежуточных этапах.

- Можно ли после такой дороги открыть гроб на кладбище, чтобы родственники еще раз попрощались с усопшим?

- Зависит от состояния тела, типа гроба и санитарных требований. Если использовался запаянный металлический контейнер, самостоятельно вскрывать его нельзя. Вопрос о прощании с открытым гробом должны решать специалисты на месте. Иногда это допустимо, иногда по санитарным или техническим причинам нет.

- В вашей практике это редкий случай такой перевозки?

- Международная перевозка умерших сама по себе не редкость. Люди часто умирают вдали от родины. Но маршрут Россия - Украина, безусловно, считается трудным.

- Вы бы взялись за такую работу?

- Я не стал бы сразу обещать родственникам доставить тело в Винницу. Самое главное - составить логистику, убедиться, что не возникнет проблем на каждом отрезке пути. Не дай Бог получится, что машина с гробом прошла две границы, а на третьей ее развернули. И куда везти тело, где его хранить, кто компенсирует расходы? Если бы я по