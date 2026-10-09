Исторический процесс: обвиняемый в геноциде в Руанде врач предстанет перед судом в Британии

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли начинает рассмотрение беспрецедентного уголовного дела в отношении 65-летнего врача Винсента Брауна (ранее известного как Винсент Баджинья), обвиняемого в руководстве убийствами во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году, передают издания Courthouse News Service и Genocide Watch. Процесс стал первым случаем преследования за преступления руандийского геноцида в британской юрисдикции.

По данным британской Королевской прокурорской службы, расследование подразделения по военным преступлениям Скотленд-Ярда длилось более семи лет. Браун, проживавший в Лондоне более двух десятилетий, обвиняется в прямом подстрекательстве и руководстве расправами над шестью мирными жителями, включая мать с малолетним ребенком, на блокпостах в Кигали.

Genocide Watch

Сам обвиняемый вину категорически отрицает и утверждает, что покинул столицу Руанды в первые дни резни. Юристы называют суд важным прецедентом действия принципа универсальной юрисдикции против лиц, причастных к массовому истреблению людей.

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