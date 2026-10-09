Как приватизация градообразующего гиганта в городе Шахты обогатила большую семью директора комбината

В последнее время системная борьба с коррупцией в России приобрела те масштабы и формы, которых давно требовало общество. Бывшие и действующие чиновники, сенаторы, силовики, а также члены их семей и деловые партнеры нередко становятся объектами исков Генеральной прокуратуры об изъятии активов в доход государства, которые практически всегда поддерживаются судами разных инстанций. По официальной статистике, сумма возвращенного государству только в прошлом году превысила 1,6 трлн рублей против 500 млрд годом ранее.

На слуху очень громкие фамилии вроде экс-главы Краснодарского областного суда Александра Чернова, бывшего сенатора и бенефициара «Русагро» Вадима Мошковича, владельца «Макфы» Михаила Юревича, поураганившего на посту губернатора Челябинской области. Список этот не исчерпывающий.

Подобные кланы существуют и на более низких уровнях, однако социальное напряжение, которое вызывают их действия, может быть даже выше, ведь люди видят «разборки в верхах» и недоумевают, когда же справедливость придет и на их землю.

При этом «хозяева жизни», противопоставившие себя государству и обществу, формально могут не иметь должностей во власти, но при этом быть ей по сути. И необязательно образовывать преступное сообщество из явных бандитов, как было в 90-е или в многострадальной Кущевке. Сейчас иные цивилизованные времена и формы.

Взять хотя бы, к примеру, историю города Шахты в Ростовской области, который, можно сказать, десятилетия во власти бывшего директора местного градообразующего текстильного комбината Анны Игнатовой и ее многочисленных родственников.

А кто не будет брать акции, отключим…

Город Шахты, 26 июня 2026 года. Около сотни человек собрались в здании бывшего Шахтинского хлопчатобумажного комбината – некогда крупнейшего ХБК Европы и главного промышленного производства города Шахты Ростовской области. Большинство пришедших – уже пожилые люди, когда-то проработавшие здесь десятки лет. В начале 1990-х они вложили собственные деньги в акции родного предприятия, рассчитывая получать дивиденды и участвовать в его судьбе.

Однако дивидендов они так и не увидели, а активы самого ХБК, в числе которых его производственные корпуса и инфраструктура, гостиница, пансионат на Черном море и даже магазины, волшебным образом превратились в собственность большого родственно-семейного клана бывшего директора. Теперь акционеры требуют разобраться, как имущество предприятия, которым когда-то владели тысячи работников, оказалось в руках одной семьи.

Справка Шахтинский хлопчатобумажный комбинат был организован в 1965 году и за короткое время стал одним из лидеров советской легкой промышленности. В период расцвета в его состав входили три прядильные фабрики общей мощностью 436 тысяч веретен, три ткацких – на 5 772 станка, а также отделочное производство, выпускавшее до 126 млн метров готовых тканей в год. Комбинат поставлял по всей стране десятки видов продукции, включая сорочечные, плательные и бельевые ткани, постельное белье, спецодежду и военную униформу. А «шахтинка» – выпускавшаяся здесь пряжа – к началу перестройки была известна по всему Советскому Союзу. Для небольшого города на востоке Ростовской области комбинат был предприятием градообразующим: вокруг него выстраивались рабочие коллективы, социальная инфраструктура и жизнь целых районов.

В далеком 1980 году ХБК возглавила Анна Игнатова. В момент назначения ей было всего 34 года, что делало ее одним из самых молодых в стране руководителей предприятия такого масштаба.

Уже в 1991 году в бытность Игнатовой комбинат стал арендным предприятием – фирмой «Дон-Текс», которая приобрела арендованные государственные основные производственные и оборотные фонды по договору купли-продажи у государственного концерна «Ростекстиль». Спустя год фирму преобразовали в акционерное общество закрытого типа. Вместе с промышленными мощностями ему досталось и огромное хозяйство бывшего ХБК – Дворец культуры, пансионат на Черноморском побережье, магазины, гостиница и даже часть жилых домов со зданием студенческого общежития.

В акционировании тогда участвовали тысячи рядовых работников. Правда, в отличие от Игнатовой, работяги вряд ли себе ясно представляли, что делать с таким богатством, просто делали, что от них требовали.

«Нас принуждали и вынуждали покупать акции – иначе лишишься должности, – рассказывает Наталья Ш., работавшая на комбинате с 1973 года мастером смены прядильного производства второй фабрики. – Торга не было – просто обозначали сумму и все: покупайте. Для многих эти деньги были ощутимыми, у всех семьи, дети, которых надо кормить. Но потерять должность было еще страшнее – вместе с ней ты ведь теряешь и положенную зарплату, регулярную».

«Да, так и есть. Мне, например, поступило указание: или берешь акции, или понижаем тебя с мастера до пряхи. В итоге я их купила», – подтверждает Надежда Б., проработавшая на комбинате 27 лет.

Большинство этих людей отдали ХБК несколько десятилетий жизни. Некоторые прийти на встречу 26 июня сами уже не смогли – кому-то не позволяет здоровье, кого-то уже нет, и теперь их права отстаивают наследники.

«Я сама на предприятии не работала, но работал мой покойный муж – много лет и добросовестно. Я хорошо помню, как его в принудительном порядке заставили купить эти акции. В его случае деньги высчитывали прямо из зарплаты, у меня и квиточки сохранились», – говорит Галина С.

После акционирования «Дон-Текс» и вовсе на какое-то время остался без денег.

«Мы 15 дней отработаем, 15 стоим. Как мы выжили – не знаю, разве что за счет родителей-пенсионеров, которые нам помогали», – вспоминает Татьяна З., проработавшая на комбинате с 1974 по 2004 год и также купившая акции предприятия.

Однако даже когда положение «Дон-Текса» стабилизировалось и производство снова начало расти, сотрудники дивидендов так и не увидели. Задать вопросы Анне Игнатовой оказалось непросто: ее общение с