Кто приготовил, тот и прав: почему власть в семье сосредоточена у плиты

В семейной иерархии тот, кто стоит у плиты, часто обретает негласную, но очень мощную власть – это явление отмечают семейные психологи, называя его «пищевой диктатурой», она же гастрономическая, или «кухонным суверенитетом». С помощью специалистов мы выявили основные причины того, что тот, кто готовит на всю семью, приобретает «право первой ночи», то есть решающий голос при решении семейных вопросов.

— Власть повара — это не про грубую силу, а про контроль над базовыми потребностями семьи, - уточняет семейный психолог Алла Дмитриева. – У того, что «главнокомандующим» в семье часто становится «главный по тарелочкам», есть свои причины. Главная из них – «контроль над топливом, ведь еда - это энергия. То есть, тот, кто готовит на всех, единолично определяет, какое топливо будет получать энергия всей ячейки общества. Это дает возможность мягко, но настойчиво навязывать свои взгляды на жизнь. К примеру, жена, единолично взявшая на себя готовку и придерживающаяся здорового питания, может полностью «пересадить» мужа и детей на овощи и рыбу и мясо на пару, даже если домочадцы мечтают о жареной картошке. Мать семейства сама решает, что полезно, а что — нет, становясь своего рода «архитектором» установок семьи. Не случайно с едой связано много древнерусских поверий: едой как влюбляли, так и отвораживали, подчиняли своей воле, губили или исцеляли. Пусть это и мистика, но в ее основе лежит реальный опыт. Не зря же говорят, что мы – это то, что мы едим.

Специалисты выделяют целый ряд признаков, способствующих пищевой диктатуре того, кто в семье стоит у плиты:

Управление временем и расписанием: тот, кто готовит, диктует ритм жизни всей семьи. Когда на столе будет завтрак, обед и ужин, зависит от повара. К примеру, если мама решает, что ужин будет в 19:00, вся семья вынуждена подстраиваться под этот график. Попытки мужа или детей прийти позже или перекусить чем-то другим воспринимаются как «бунт» или «неуважение к труду». Повар становится центром, вокруг которого вращается семейное расписание.

Эмоциональный шантаж и «награда»: еда часто используется как инструмент подкрепления требуемого поведения. «Вкусненькое» становится наградой за хорошее поведение, а отсутствие ужина или приготовление «невкусного» — наказанием. Например, бабушка, чувствующая, что ее перестали ценить, может начать готовить «не то» или «не так», чтобы выразить обиду. Или наоборот, самый вкусный пирог достается тому, кто сегодня был «хорошим». Это создает систему зависимости: чтобы получить порцию любви (и вкусной еды), нужно соответствовать ожиданиям повара.

Сакрализация труда («Я для вас старалась/старался!»). Приготовление еды — это затратный по времени и силам и нередко, увы, неблагодарный процесс. Человек, который взял на себя эту роль, как бы автоматически наделяется правом на жертвы со стороны остальных членов семьи.

— И часто это становится инструментом для манипуляции, - приводит пример семейный психолог Алла Дмитриева. – Скажем, фраза из серии «Я полдня у плиты простоял(а), а вы даже не сказали спасибо!» - ее классический инструмент. Этот манипулятивный пример призван вызвать у остальных чувство вины, которое делает их более сговорчивыми в других вопросах. Тот, кто «жертвует» собой ради комфорта семьи, ожидает ответных жертв в свой адрес в других сферах.

Территориальный захват. Кухня — это часто единственное место в доме, где повар чувствует себя полным хозяином. Вторжение других членов семьи на кухню («ты не так режешь», «убери это из холодильника») воспринимается как посягательство на власть. К примеру, тот из членов семьи, кто настойчиво пытается помочь на кухне, чаще других сталкивается с критикой со стороны повара. В итоге он понимает, что «проще не лезть», и полностью отдает контроль над кухонным пространством супруге. Так повар закрепляет за собой статус единоличного правителя этой зоны.

— Часто это не осознанный захват власти, а компенсация, - уточняет психолог. - Если человек чувствует, что в других сферах (на работе, в принятии важных семейных решений) он не имеет веса, он начинает «отыгрываться» на кухне. Это единственный способ почувствовать себя значимым, нужным и контролирующим ситуацию. Итог: Тот, кто готовит, обладает «мягкой силой». Он не отдает приказы, но создает условия, в которых остальные вынуждены играть по его правилам. Если в семье наблюдается баланс, то приготовление еды — это форма заботы. Если же баланса нет, кухня превращается в главный штаб управления семейной жизнью. Если в вашей семье «право первой ночи» дается пропорционально времени, проведенному у плиты, это повод задуматься о распределении ролей в вашем доме.