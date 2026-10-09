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Общество 2327

Кто приготовил, тот и прав: почему власть в семье сосредоточена у плиты

Тот, кто готовит на семью, чувствует себя вправе контролировать домочадцев

В семейной иерархии тот, кто стоит у плиты, часто обретает негласную, но очень мощную власть – это явление отмечают семейные психологи, называя его «пищевой диктатурой», она же гастрономическая, или «кухонным суверенитетом». С помощью специалистов мы выявили основные причины того, что тот, кто готовит на всю семью, приобретает «право первой ночи», то есть решающий голос при решении семейных вопросов.

Тот, кто готовит на семью, чувствует себя вправе контролировать домочадцев
© Natalya Loginova/ Russian Look/Global Look Press

— Власть повара — это не про грубую силу, а про контроль над базовыми потребностями семьи, - уточняет семейный психолог Алла Дмитриева. – У того, что «главнокомандующим» в семье часто становится «главный по тарелочкам», есть свои причины. Главная из них – «контроль над топливом, ведь еда - это энергия. То есть, тот, кто готовит на всех, единолично определяет, какое топливо будет получать энергия всей ячейки общества. Это дает возможность мягко, но настойчиво навязывать свои взгляды на жизнь. К примеру, жена, единолично взявшая на себя готовку и  придерживающаяся здорового питания, может полностью «пересадить» мужа и детей на овощи и рыбу и мясо на пару,  даже если домочадцы мечтают о жареной картошке. Мать семейства сама решает, что полезно, а что — нет, становясь своего рода «архитектором» установок семьи. Не случайно с едой связано много древнерусских поверий: едой как влюбляли, так и отвораживали, подчиняли своей воле, губили или исцеляли. Пусть это и мистика, но в ее основе лежит реальный опыт. Не зря же говорят, что мы – это то, что мы едим. 

Специалисты выделяют целый ряд признаков, способствующих пищевой диктатуре того, кто в семье стоит у плиты:

Управление временем и расписанием: тот, кто готовит, диктует ритм жизни всей семьи. Когда на столе будет завтрак, обед и ужин, зависит от повара. К примеру, если мама решает, что ужин будет в 19:00, вся семья вынуждена подстраиваться под этот график. Попытки мужа или детей прийти позже или перекусить чем-то другим воспринимаются как «бунт» или «неуважение к труду». Повар становится центром, вокруг которого вращается семейное расписание.

Эмоциональный шантаж и «награда»: еда часто используется как инструмент подкрепления требуемого поведения. «Вкусненькое» становится наградой за хорошее поведение, а отсутствие ужина или приготовление «невкусного» — наказанием. Например, бабушка, чувствующая, что ее перестали ценить, может начать готовить «не то» или «не так», чтобы выразить обиду. Или наоборот, самый вкусный пирог достается тому, кто сегодня был «хорошим». Это создает систему зависимости: чтобы получить порцию любви (и вкусной еды), нужно соответствовать ожиданиям повара. 

Сакрализация труда («Я для вас старалась/старался!»). Приготовление еды — это затратный по времени и силам и нередко, увы,  неблагодарный процесс. Человек, который взял на себя эту роль, как бы автоматически наделяется правом на жертвы со стороны остальных членов семьи.  

— И часто это становится инструментом для манипуляции, - приводит пример семейный психолог Алла Дмитриева. – Скажем, фраза из серии «Я полдня у плиты простоял(а), а вы даже не сказали спасибо!» - ее классический инструмент. Этот манипулятивный пример призван вызвать у остальных чувство вины, которое делает их более сговорчивыми в других вопросах. Тот, кто «жертвует» собой ради комфорта семьи, ожидает ответных жертв в свой адрес  в других сферах. 

Территориальный захват. Кухня — это часто единственное место в доме, где повар чувствует себя полным хозяином. Вторжение других членов семьи на кухню («ты не так режешь», «убери это из холодильника») воспринимается как посягательство на власть. К примеру, тот из членов семьи, кто настойчиво  пытается помочь на кухне,  чаще других сталкивается с критикой со стороны повара. В итоге он понимает, что «проще не лезть», и полностью отдает контроль над кухонным пространством супруге. Так повар закрепляет за собой статус единоличного правителя этой зоны. 

— Часто это не осознанный захват власти, а компенсация, - уточняет психолог. - Если человек чувствует, что в других сферах (на работе, в принятии важных семейных решений) он не имеет веса, он начинает «отыгрываться» на кухне. Это единственный способ почувствовать себя значимым, нужным и контролирующим ситуацию. Итог: Тот, кто готовит, обладает «мягкой силой». Он не отдает приказы, но создает условия, в которых остальные вынуждены играть по его правилам. Если в семье наблюдается баланс, то приготовление еды — это форма заботы. Если же баланса нет, кухня превращается в главный штаб управления семейной жизнью. Если в вашей семье «право первой ночи» дается пропорционально времени, проведенному у плиты, это повод задуматься о распределении ролей в вашем доме.

 

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