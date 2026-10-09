Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа остановить операции ICE

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен потребовать от президента США Дональда Трампа прекратить все операции Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в мегаполисе после стрельбы с участием ее сотрудников.

Инцидент произошел в районе Марбл-Хилл, который относится к Манхэттену и расположен рядом с Бронксом. По предварительным данным, агенты окружили автомобиль, в котором находились мужчина и пятилетний ребенок, после чего открыли огонь. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы физическому здоровью ребенка, по словам мэра, не выявили.

Мамдани заявил, что намерен обсудить произошедшее с Трампом и потребовать прекратить деятельность ICE в городе. Он также призвал убрать сотрудников службы из жилых районов, больниц и с улиц Нью-Йорка.

Полиция Нью-Йорка подтвердила факт стрельбы с участием федеральных правоохранителей и уточнила, что ее сотрудники не участвовали в инциденте. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что агенты проводили целевую операцию по задержанию мужчины с судимостью. Обстоятельства применения оружия выясняются.

Читать также: США рассматривают необычный способ депортации мигрантов

Скотленд-Ярд задержал двух латышей на базе ВВС Великобритании