Минобрнауки разработало изменения в подсчетах ЕГЭ: лучше сдавать 4 экзамена

Минобрнауки подготовило проект приказа, который с 2027/28 учебного года меняет правила приема в вузы. Очередные изменения постигнут разбалловку суммы ЕГЭ и их количество. Четвертый успешный ЕГЭ будет гарантировать абитуриенту от 15 до 25 баллов «сверху». Документ также расширяет перечень индивидуальных достижению, обеспечивающих дополнительные баллы к ЕГЭ. Новшества могут внедрить с 1 марта 2027 года, но пока это проект приказал.

Новое правило с «допами», идущими четвертым номером в перечне госов для поступления, будет работать не со всеми предметами и не для всех. Предмет должен соответствовать списку: математика, физика, химия, информатика, биология. А поступать с этим четвертым ЕГЭ «про запас», можно только «в областях образования «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», сказано в проекте приказа.

Что, на самом деле, включает очень широкий спектр специальностей отнюдь не только в сфере IT или инженерии, или ядерной физики. Но и архитектуру, нанотехнологии, технологии легкой промышленности, химические технологии, аэронавигацию и др.

По новым правилам, получить дополнительные «очки» можно только при результате четвертого ЕГЭ не ниже 60 баллов. И разброс дополнительных баллов такой: 60–74 балла за этот экзамен обеспечивают дополнительно 15 баллов к общей сумме ЕГЭ, 75–89 баллов ЕГЭ добавляют 20 баллов, 90–100 — плюс 25 баллов.

Сегодня для поступления в большинство вузов выпускники сдают три предмета ЕГЭ. Допустим, на направление «Биотехнология» вузы требуют русский язык (обязательный ЕГЭ номер 1, его сдают абсолютно все в системе ВО). Профильный предмет — ЕГЭ по химии, и еще один профильный ЕГЭ по выбору. Из списка: биология, математика-профиль, физика или информатика. Отныне, если абитуриент выбрал один из вариативных ЕГЭ, он может добавить к нему и другой из предложенного вузом списка, получая конкурентное преимущество.

Конечно, четыре ЕГЭ разом для нашей системы ЕГЭ и поступления в «вышку» не прецедент, в прошлом году одна абитуриентка сдавала даже 5 госэкзаменов. Но раньше такие «повышенные обязательства» предъявляли только вузы, причем топовые и именитые, включая старейшие госуниверситеты. Теперь, если такое правило примут, дополнительный ЕГЭ станет добровольным выбором для абитуриентов, желающих увеличить свои шансы.

Кроме того, проекты новых приказов Минобрнауки содержат и ряд других, довольно-таки серьезных изменений в кампании-2027. Физика становится обязательным профильным экзаменом номер один для всех направлений машиностроения. Общее число направлений, где требуется физика, увеличено до 37. История закрепляется как обязательный предмет у гуманитариев и социально-экономических направлений, там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием. Математика становится обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности.

Новации постигли и шкалу индивидуальных достижений, обеспечивающие от 1 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (что тоже важно, поскольку в конкурсе решающей может стать и одна десятая балла). Планируется, что дополнительные баллы теперь будут начислять обладателям медали Совета Федерации «За проявленное мужество», обладателям сертификата проекта «Код будущего» и абитуриентам, получившим допобразование в организациях ДОСААФ. Суммарно за общие достижения (не считая нового «лишнего» ЕГЭ) можно будет получить не более 10 баллов.

Получается, что тут «разбалловку» решили не повышать, хотя ранее обсуждались идеи увеличить надбавку за инддостижения до 20-30 баллов вдобавок к ЕГЭ. Учитывая, что отследить волонтерские книжки, ГТО или проектную деятельность сложнее, чем оценки на госэкзаменах, решение кажется взвешенным.

Также олимпиадники, пребывающие в извечном споре со стобалльниками за лучший бюджет, будут несколько ограничены. По предложенным новым правилам, право на поступление без вступительных испытаний сохранится только за победителями (призеры — мимо). Причем сами олимпиады должны быть только за 10–11 классы, только их будут учитывать.

Новости затронули и коммерческих студентов. Платное обучение, скорее всего, потребуется оплатить по схеме «утром деньги, днем стулья» уже в 2027-м. То есть сразу внести всю сумму за первый семестр или даже год учебы (а не после проставления согласий, как раньше). Что, по замыслу образовательного ведомства и правительства, зафиксирует выбор абитуриента.

Что до целевого поступления, тут уточнены не столько сроки, столько механизм заявки. Заказчики (организации) должны будут подать свои списки на квоты 2027/2028 учебного года до 1 апреля 2026-го. Сама заявочная кампания на госплатформе (ориентируясь на прошлую кампанию) идет с 1 по 31 марта. Если абитуриент не успевает заключить договор с будущим работодателем в этот период, целевое поступление в 2027 году, скорее всего, будет для него «в пролете».