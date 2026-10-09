Минюст поменяет правила заполнения свидетельства о рождении

Решить, в соответствии с каким документом вписывать в свидетельство о рождении информацию об отце, станет проще с принятием нового документа Минюста. Приказ министерства может понадобиться в случаях, когда к моменту рождения малыша или малышки их отец умер.

Проблемы при заполнении документов новорожденного возникают и сейчас. Например, родители могут не прийти к согласию о том, какую фамилию он будет носить, или если они не смогли по какой-то причине дать ему фамилию, она дается по указанию органа опеки и попечительства. Но ситуация, когда отец ребенка умер, до сих пор вызывает сложности у специалистов органов записи актов гражданского состояния.

Вопросы появляются тогда, когда умершего отца к моменту рождения зовут не так, как при заключении брака, или изменились другие его личные данные. Например, он мог после женитьбы сменить фамилию, имя или отчество (при наличии), принять гражданство Российской Федерации.

В Минюсте решили, что в таких ситуациях данные об отце следует вписывать в соответствии с его свидетельством о смерти. В остальных случаях в свидетельстве о рождении ребенка будут указаны те данные родителя, которые были занесены в свидетельство о браке.