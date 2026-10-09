Мужчина пешком обошел земной шар за 28 лет

Бывший британский десантник Карл Бушби завершил кругосветное путешествие пешком, вернувшись в Великобританию спустя 28 лет после начала своей экспедиции. Об этом сообщает ITV News. 57-летний мужчина начал свой путь 1 ноября 1998 года из чилийского города Пунта-Аренас, поставив перед собой два жёстких правила: не пользоваться никаким транспортом для продвижения вперёд и не возвращаться домой в Британию до тех пор, пока не завершит кругосветное путешествие.

Пешком он пересек Южную Америку, прошёл через опасный Дарьенский пробел, добрался до Аляски, а затем совершил первое в истории пересечение Берингова пролива с востока на запад, преодолевая отдельные участки вплавь. За 28 лет мужчина преодолел около 50 тысяч километров и пересёк 29 стран, включая Сибирь, Монголию и Китай. Кроме того, он переплыл Каспийское море, потратив на это 31 день, что само по себе стало серьёзным испытанием.

На финальном отрезке пути Бушби планировал пройти через служебный тоннель под Ла-Маншем, однако власти отказали ему в доступе, сославшись на вопросы безопасности и ремонтные работы. Тогда путешественник решил переплыть пролив, для чего потребовалось специальное разрешение французского правительства, поскольку обычно заплывы через Ла-Манш начинаются только со стороны Великобритании. Он провёл в воде около 20 часов, растянув переход на три дня из-за сильного ветра, и в понедельник, 5 октября, вышел на пляж Шекспира к югу от Дувра, где его встретили отец, братья и друзья.

По словам Бушби, ему приятно чувствовать британскую землю под ногами после стольких лет. Он признал, что путешествие было непростым, и отметил, что в этом и заключается весь смысл — доказать, что он способен на большее, чем сам о себе думает. По его убеждению, все люди могут достичь большего, чем способны вообразить. Несмотря на возвращение в Великобританию, путешествие ещё не завершено официально: мужчине осталось дойти до дома своей матери в Халле, куда он планирует прибыть в течение месяца. Режиссёр Вернер Херцог, снимающий документальный фильм о его экспедиции, лично встретил путешественника на берегу.

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