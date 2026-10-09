Наташа Королева объяснила конспирологические версии смерти Соседова: «У нас любят раздуть»

Смерть музыкального критика и тележурналиста Сергея Соседова потрясла многочисленных поклонников таланта музыкального критика. По-прежнему не все верят, что Сергей мог умереть после падения на лестнице. В социальных сетях люди строят конспирологические версии и пытаются найти криминальную составляющую в уходе шоумена. Наташа Королева в беседе с «МК» объяснила, почему такое происходит.

Королева знала Соседова еще с 90-х. В последние годы она общалась с ним более плотно. На протяжении нескольких лет они работали на проекте «Суперстар», где Сергей был неизменным членом жюри. Певица не скрывает, что на проекте к нему относились с большим уважением и любовью. Для самой Наташи внезапный уход Соседова стал большим потрясением.

- Кто знал Серегу, все понимают, почему случилась такая трагедия, - говорит Наташа. - Надо было понаблюдать, как он ходит. Он всегда ходил порхающий: немножко такой «кач» у него был. Наверное, его порхающая походка и сослужила ему трагическую службу. Просто он реально поскользнулся.

Наташа не считает, что в смерти Соседова присутствовал криминальный след. Говорит, что комментаторы в социальных сетях, которые пишут на эту тему, заблуждаются.

- Я не верю: это ерунда, - говорит звезда. – У нас любят раздуть что-нибудь. Очень жаль, что так нелепо все произошло. Очень и очень жаль Сергея.

Напомним, что музыкальный критик упал на лестничном пролете в гостинице. Соседов получил серьезную травму: перелом основания черепа, в результате которого случилось кровоизлияние и начался отек мозга. Наташа Королева вместе с другими звездами приехала проститься с критиком.

Свой последний приют Сергей Соседов нашел на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Его похоронили рядом с отцом. Как говорят знающие люди, такого было желание мамы журналиста.