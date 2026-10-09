Найдено неожиданное средство против ожирения печени

Берберин, природное соединение, которое встречается в ряде лекарственных растений, может помогать бороться с жировой болезнью печени. К такому выводу пришли специалисты Хунаньского университета китайской медицины, изучившие результаты ранее проведенных исследований. Их обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи рассмотрели научные работы, посвященные влиянию берберина на метаболические нарушения и здоровье печени. Выяснилось, что соединение способно воздeйствовать на несколько механизмов развития заболевания: улучшать переработку жиров и глюкозы, повышать восприимчивость тканей к инсулину и ослаблять воспалительные реакции.

Дополнительный защитный эффект может обеспечиваться благодаря влиянию берберина на кишечную микрофлору. Вещество способно менять соотношение кишечных микроорганизмов и поддерживать целостность слизистого барьера, препятствуя развитию воспаления. Также ученые отмечают его потенциальную способность снижать окислительный стресс, повреждающий клетки печени.

Результаты отдельных клинических испытаний свидетельствуют о возможном сокращении жировых отложений в печени и улучшении метаболических показателей при приеме берберина. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что соединение обладает низкой биодоступностью, а его дeйствие зависит от индивидуальных особенностей организма. Для подтверждения эффективности и определения оптимальных способов применения необходимы дополнительные исследования.

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