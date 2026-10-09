Полиция задержала мужчину, напугавшего 15-летнего школьника ножом

В Ярославле задержали мужчину, который во время конфликта угрожал ножом 15-летнему школьнику. Личность подозреваемого установили сотрудники полиции, сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел в салоне автобуса, следовавшего между остановками «улица Чехова» и «площадь Карла Маркса». По предварительным данным, между взрослым пассажиром и подростком возникла ссора.
Во время конфликта мужчина достал нож и стал показывать его несовершеннолетнему. После случившегося полицейские начали устанавливать личность участника происшествия.
Им оказался мужчина 1985 года рождения. Его доставили в отдел полиции.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрали подписку о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы писали: В регионе РФ арестовали подозреваемого в убийстве супругов из ружья
Читайте также: Нейросеть стёрла данные с жесткого диска разработчика