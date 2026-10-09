Полиция задержала мужчину, напугавшего 15-летнего школьника ножом

Угроза убийством в автобусе Ярославля: подозреваемый 1985 года рождения задержан

В Ярославле задержали мужчину, который во время конфликта угрожал ножом 15-летнему школьнику. Личность подозреваемого установили сотрудники полиции, сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в салоне автобуса, следовавшего между остановками «улица Чехова» и «площадь Карла Маркса». По предварительным данным, между взрослым пассажиром и подростком возникла ссора.

Во время конфликта мужчина достал нож и стал показывать его несовершеннолетнему. После случившегося полицейские начали устанавливать личность участника происшествия.

Им оказался мужчина 1985 года рождения. Его доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрали подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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