Попавшим в больницу воспитанникам интерната провели обследование

На Ямале отравление у воспитанников интерната не подтвердилось

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО девять воспитанников интерната обратились в больницу с симптомами недомогания. Изначально была версия отравления. Однако проведенные исследования ее не подтвердили.

Сейчас состояние детей удовлетворительное. Об этом рассказали представители департамента образования Ямальского района.

«После проведения определенных исследований, анализов отравление не подтвердилось. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», - добавил заместитель начальника департамента образования Ямальского района Степан Икизли.

Ранее наше издание сообщало, что суд в Великобритании вынес приговор 66-летнему Киту Фостеру, который систематически издевался над супругой, страдавшей неизлечимой формой рака. Мужчина запугивал женщину и подмешивал мочу в ее напитки, чтобы оказать психологическое давление.

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