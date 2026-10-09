Россиянам объяснили, как оспорить штраф за безбилетный проезд в переполненном автобусе

Адвокат, кандидат юридических наук Ольга Власова в интервью интернет-порталу “МК” объяснила, как поступать россиянам, если их оштрафовали за безбилетный проезд в переполненном автобусе. Бывают такие случаи, когда пассажир втискивается в общественный транспорт и физически не может подойти к валидатору, чтобы оплатить проезд проездным или банковской картой. Но проверяющих этот факт не волнует, и контролер выписывает штраф в размере нескольких тысяч рублей. Как можно оспорить штраф, объяснила адвокат.

Ольга Власова отметила следующее: "Если возникли сложности протиснуться к валидатору, это не является причиной для автоматического штрафа.

Вопрос в том, как контролёром зафиксирован факт неоплаты проезда. Контролёр может составить акт о безбилетном проезде, если вы не произвели оплату через валидатор. Но есть важный момент: штраф может выписать уполномоченное лицо регионального органа.

Без официального постановления и тем более на словах "вы оштрафованы" - это вне закона. В подобных случаях у вас есть возможность уточнить информацию о том, кто именно выписывает штраф, позвонив по номеру 112.

В таких ситуациях есть несколько вариантов решения. В первую очередь сообщите контролёру либо водителю, что причиной неоплаты проезда была помеха к доступу к валидатору. Если у вас есть возможность оплатить наличными, другой картой, транспортной картой либо через мобильное приложение, штрафа не должно быть.

В случае если контролёр всё же настаивает на штрафе, вы имеете право увидеть постановление, в котором указаны: номер, дата, инициалы инспектора и его должность, а также статья регионального КоАП, информация о порядке обжалования, реквизиты для оплаты и сумма. Напомню, что без законного постановления штрафные санкции - нарушение.

Если вы считаете, что штраф предъявлен несправедливо, всегда есть возможность его обжаловать. Записи с видеорегистратора контролёра или видеонаблюдение в салоне общественного транспорта являются весомыми доказательствами.

Стоит добавить, что инвалидов первой группы и детей до шестнадцати лет принудительно высадить за отсутствие билета не имеют права".