Школьница скончалась, выпив молочный коктейль в кафе

В Лондоне 12-летняя девочка по имени Мия скончалась после того, как выпила молочный коктейль, приготовленный в плохо вымытом блендере. Об этом пишет издание Independent. Школьница заказала в кафе молочный коктейль, после чего у неё стремительно развилась анафилаксия. Позже девочка потеряла сознание в доме тёти. Несмотря на лечение и перевод в реанимацию детской больницы Evelina London, спасти её не удалось.

Согласно заключению экспертов, причиной смерти Мии стала тяжёлая аллергическая реакция на фундук. В ходе начатого расследования выяснилось, что в напиток, который школьница выпила перед гибелью, попали остатки орехов от предыдущего заказа — коктейля Kinder Bueno. Записи камер видеонаблюдения показали, что сотрудник кафе не вымыл блендер перед приготовлением напитка для девочки. Трагедия произошла из-за нарушения элементарных правил гигиены и обработки оборудования, которое должно было исключить перекрёстное загрязнение аллергенами.

В январе 2025 года работник кафе признал вину по шести обвинениям. Его оштрафовали на 18 тысяч фунтов стерлингов и назначили 100 часов общественных работ. Но, как отмечают родители погибшей девочки, наказание одного сотрудника не решает системной проблемы. Они заявили, что надеются добиться изменений в правилах контроля пищевых аллергенов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

История Мии вновь привлекла внимание к вопросам безопасности людей с пищевой аллергией в заведениях общественного питания. Родители девочки намерены добиваться ужесточения требований к маркировке, обучению сотрудников и контролю за оборудованием, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

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