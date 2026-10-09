Стало известна доля россиян старше 35 лет, которые смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей в возрастной категории старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг, и респонденты также рассказали, как относятся к видеорекламе, роликам от блогеров. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Данные опроса свидетельствуют, что 29% смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой часто, еще 31% делают это иногда, 20% делают это редко, а 21% — никогда. Отмечается, что наиболее часто видео помогает, когда хочется увидеть товар «вживую», о чем рассказали 34% опрошенных, либо сравнить несколько вариантов – это было предпочтительнее для 32% респондентов. Для 18% участников опроса ролики важны, если покупка дорогостоящая или значимая, а 16% выбирают видео, когда нет времени читать длинные описания и инструкции.

Согласно результатам опроса, больше всего доверия вызывают отзывы покупателей в видеоформате — их выбрали 37% опрошенных. Также респонденты выделили разборы длительностью от 5 до 15 минут и коротки ролики и клипы продолжительностью до 1 минуты. Кроме того, было установлено, что больше всего в видео о товаре или услуге участники опроса доверяют реальным покупателям — 65%, экспертам и авторам доверяют 16%, а официальному бренду или магазину — 14% опрошенных.

На доверие к ролику сильнее всего влияет наличие реальных отзывов и комментариев по делу (31%), а также важность представляет демонстрация товара в деле (19%) и честные плюсы и минусы (19%). Самой комфортной длительностью видеорекламы респонденты назвали до 10 секунд, о чем рассказали 50% опрошенных. Еще 18% сочли удобным формат 10–20 секунд, тогда как 19% готовы смотреть рекламу 1–3 минуты, если это обзор или инструкция.