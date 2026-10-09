Суд вынес приговор россиянину за контакты с террористической организацией

В Подмосковье мужчину осудили на 7 лет за связи с иностранной организацией

Московский областной суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в сотрудничестве с иностранной организацией. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Московской области.

Подсудимый Брянцев признан виновным по двум статьям УК РФ: сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией в целях содействия деятельности, заведомо направленной против безопасности России (статья 275.1), а также публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ с использованием интернета (пункт «в» части 2 статьи 280.4).

Помимо основного срока, суд назначил дополнительное наказание — ограничение свободы на два года.

Судом установлено, что гражданин России Брянцев вступил в переписку с организацией, признанной на территории РФ террористической. Он поддерживал контакт с целью вступить в её ряды и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Кроме того, подсудимый делал репосты видеороликов, созданных по заданию ГУР Минобороны Украины, на своей странице в соцсети, сопровождая их призывами к финансовой поддержке ВСУ.

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