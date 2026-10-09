Ученые назвали неожиданный способ предсказать старческую слабость по движениям тела

Учёные из Университета Экс-Марсель предложили оценивать биологический возраст человека по сложности его повседневных движений. Результаты концептуальной работы, способной изменить подход к диагностике старения, опубликовал научный журнал Aging. Специалисты из Института наук о движении расширили границы новой дисциплины — герофизики, которая применяет законы физики и математики для изучения процессов увядания организма.

Исследователи утверждают, что здоровый организм отличается сложными и непредсказуемыми паттернами поведения. К примеру, длина шагов или ритм дыхания у молодого человека постоянно варьируются, что позволяет телу легко адаптироваться к внешним изменениям. С возрастом эта вариативность утрачивается: движения становятся либо слишком шаблонными, либо хаотичными, что сигнализирует о потере гибкости и снижении адаптивных возможностей.

Оценивая так называемый резерв сложности, врачи смогут точно определить, насколько человек близок к состоянию хрупкости. Под хрупкостью понимается резкое снижение способности организма противостоять повседневным нагрузкам. Анализ изменений в походке и других поведенческих реакциях, по мнению авторов работы, поможет выявить потерю устойчивости задолго до появления очевидных проблем со здоровьем, связанных с немощностью. Это открывает возможность для раннего вмешательства и профилактики, когда у человека ещё сохраняются ресурсы для поддержания активного образа жизни.

Предполагается, что регулярное воздействие на человека стимулирующей среды, например тренировки с непредсказуемыми препятствиями, может помочь сохранить поведенческую гибкость до глубокой старости. Пока эта концепция требует масштабных клинических проверок, однако в будущем носимые устройства смогут анализировать узоры движений владельца. Подобный подход позволит предупредить развитие немощности за годы до наступления необратимых последствий, сделав старение более активным и здоровым.

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