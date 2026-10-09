Ученые выяснили, как изменился риск тромбозов и миокардита с новыми штаммами COVID-19

Почти через 7 лет после начала пандемии ученые признали COVID-19 уникальной патологией — заболеванием сосудов, маскирующимся под респираторную инфекцию. Этому феномену посвящена статья в недавнем выпуске авторитетного медицинского издания British Medical Journal. «COVID-19 — не обычная респираторная инфекция. Сердечно-сосудистые симптомы наблюдаются как при острой, так и при длительной форме COVID-19», — отмечают авторы публикации. Сегодня, на фоне продолжающейся заболеваемости, эти данные весьма актуальны.

Сердечно-сосудистые осложнения COVID-19 широко наблюдались с первых дней пандемии, когда небольшое исследование в Ухане сообщило о повреждении миокарда у нескольких пациентов. А потом оказалось, что до 30% пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии, имели повреждение миокарда. «Во многих отношениях COVID-19 — это сосудистое заболевание, маскирующееся под респираторное», — говорит специалист по сосудистой биологии из Ноттингемского университета Энди Бенест.

Хотя COVID-19 передается как обычное ОРВИ, большая часть патологических процессов развивается в сосудистой системе. При этом микрососудистые повреждения, тромбовоспаление и нарушение перфузии лежат в основе сердечных, легочных и неврологических проявлений тяжелого течения заболевания. То есть вирус проникает через дыхательные пути, но оказывает системное воздействие через кровеносные сосуды, которые являются общим знаменателем для легких, сердца, почек и головного мозга.

Сердечно-сосудистые осложнения относительно распространены в острой фазе COVID-19. Исследования показали, что острое поражение сердца наблюдалось у 6–25% людей, госпитализированных с COVID-19. Исследование 2020 года показало, что у 14,1% людей, госпитализированных с COVID-19, были те или иные сердечно-сосудистые осложнения.

Почему COVID-19 влияет на сердце и сердечно-сосудистую систему? В начале пандемии была гипотеза, что стенки сосудов могут быть непосредственно инфицированы вирусом, который проникает в эти клетки через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Однако сегодня эта гипотеза все чаще ставится под сомнение. Рецепторов ACE2 практически нет в эндотелиальных клетках. Поэтому, скорее всего, воздействие вируса на сосудистую систему носит косвенный характер — опосредованно через воспаление, активацию иммунной системы и каскады свертывания крови, а не через прямое инфицирование эндотелия.

В острой фазе COVID-19 может вызывать миокардит, инфаркт миокарда, аритмии, сердечную недостаточность, образование тромбов в легких (что также может повлиять на сердце) и другие осложнения. Крупное исследование, основанное на данных из UK Biobank, показало, что у людей, инфицированных ранними вариантами вируса, риск сердечно-сосудистых заболеваний удваивался. У тех, у кого была тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации, риск инфаркта миокарда и инсульта был в четыре раза выше, чем у контрольной группы. Исследование 2022 года, охватившее почти 154 000 ветеранов США, показало аналогичную картину. По меньшей мере через 30 дней и не более чем через год после заражения у этих ветеранов был более высокий риск развития цереброваскулярных расстройств, аритмий, ишемической болезни сердца, перикардита, миокардита, сердечной недостаточности и тромбоэмболических заболеваний, чем у двух групп, насчитывающих более 5 миллионов человек из контрольной группы. И, хотя повышенный риск был наиболее значительным у тех, кто был госпитализирован с COVID-19, даже у тех, кто имел легкие симптомы, вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений была выше, чем у контрольной группы.

Артериальная гипертония, диабет, ожирение и уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) значительно увеличивают риск тяжелого течения COVID-19. Возраст пациента повышает уязвимость из-за накопленной эндотелиальной дисфункции и снижения эластичности сосудов. Исследования также показали, что существующие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут усиливаться при заражении COVID-19: диабет и гипертония могут усугубить тяжесть заболевания, а также повысить риск сердечно-сосудистых осложнений во время и после острой инфекции.

Кроме того, нельзя забывать о лонгковиде, который также влияет на сердечно-сосудистую систему. Длительный COVID-19 описывается как «сложное, мультисистемное расстройство, которое может поражать почти все системы органов и приводить к тяжелой инвалидности». По данным за 2024 год, им страдали около 400 миллионов (!) человек во всем мире. Сердечно-сосудистые симптомы являются третьим по частоте проявлением заболевания после неврологических, нейропсихиатрических и пневмологических. Частые сосудистые симптомы длительного COVID-19 — дисфункция вегетативной нервной системы и синдром постуральной ортостатической тахикардии. Люди с лонгковидом также жалуются на боли в груди, сердцебиение, одышку и обмороки. Исследования показывают, что у людей с лонгковидом вероятность возникновения сердечно-сосудистых симптомов в 1,6 раза выше, чем у людей без этого заболевания.

Вызывают ли новые варианты COVID-19 более тяжелые или более легкие сердечно-сосудистые заболевания? Хорошая новость в том, что благодаря вакцинации и накопленному иммунитету, приобретенному после перенесенной ранее инфекции, новые варианты вируса, по-видимому, не несут такого же риска осложнений, как более ранние. Самым «злобным» и по сей день считается вариант «Дельта», который чаще других вызывал системное воспаление, тромбозы и повреждения миокарда. Ученые отмечают, что за последние годы появлялись невероятно патогенные варианты, однако они, к счастью, не получили такого распространения, как «Дельта» или «Омикрон». Хотя никаких гарантий, что в будущем не появятся новые агрессивные штаммы ковида, нет, и к этому нужно быть готовыми.

Тем временем московский врач-терапевт Наталья Ленская еще в 2020 году заявила, что мы имеем дело не с респираторным вирусом, а с геморрагическим васкулитом. «Описание многих геморрагических лихорадок очень напоминает течение тяжёлой формы COVID-19. Использование в начале пандемии рекомендаций по лечению геморрагических васкулитов в ряде стационаров позволило снизить летальность в 10 раз», — говорит Наталья Ленская.