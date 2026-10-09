В российском регионе проверили соблюдение миграционного законодательства

В Запорожской области сотрудники силовых и правоохранительных структур по итогам проверок выявили более 90 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Речь идёт о втором этапе операции «Нелегал-2026» под условным названием «Нелегал-кордон». Более 100 полицейских совместно с сотрудниками УФСБ, военной полиции, СУ СК России по Запорожской области и при силовой поддержке Росгвардии проверили крупные торговые и строительные объекты, а также места компактного проживания иностранных граждан.

По данным ведомства, всего было проведено более 300 проверочных мероприятий. По их результатам выявлено свыше 90 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. В частности, более чем в 67 случаях установлены нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания, более чем в 20 — нарушения правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Также выявлено пять нарушений иммиграционных правил и один факт предоставления ложных сведений.

Кроме того, зарегистрировано 16 фактов с признаками преступлений в сфере миграции: организация незаконной миграции, фиктивная регистрация по месту жительства, фиктивная постановка иностранных граждан на миграционный учёт, а также использование заведомо поддельного официального документа.

Против 12 иностранцев приняты решения об административном выдворении, в том числе в принудительном порядке, заключили в управлении.

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