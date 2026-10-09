В США зафиксировали чистое сокращение числа больниц

В США больниц закрывается больше, чем открывается, выяснили в Гарварде

Число больниц в США, оказывающих неотложную медицинскую помощь, с 2010 по 2025 год сократилось на 216. К такому выводу пришли специалисты Гарвардского университета, проанализировав данные о 4 962 медицинских учреждениях, сообщает JAMA.

За исследуемый период в стране закрылись 432 больницы, или 8,7% от числа изученных учреждений. При этом открылись 216 новых медицинских организаций, в результате чего общее количество больниц уменьшилось на 4,7% по сравнению с уровнем 2010 года.

Одновременно число больничных коек сократилось на 24 399, что составляет 3,3% от показателя 2010 года. Ученые также отметили изменение темпов открытия и закрытия медицинских учреждений.

По их оценке, в рассматриваемый период количество закрывающихся больниц ежегодно увеличивалось в среднем на 4%, тогда как число новых учреждений снижалось на 3%. Сопоставимые тенденции наблюдались как в городах, так и в сельской местности.

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