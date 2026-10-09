Врач oбъяснил, с чем связаны внезапные пробуждения посреди ночи

Ночные пробуждения могут быть связаны с естественными гормональными изменениями в организме. Врач общей практики Амир Хан рассказал, почему человек нередко просыпается посреди ночи и затем долго не может заснуть. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, исследования указывают на 3:29 как на среднее врeмя ночного пробуждения. В предутренние часы организм постепенно готовится к новому дню, в том числе увеличивая выработку кортизола.

При повышенной тревожности, стрессе и недостатке сна гормональные изменения могут спровоцировать внезапное пробуждение, иногда сопровождающееся учащенным сердцебиением. У женщин в период менопаузы дополнительным фактором становятся колебания эстрогена.

Медик подчеркнул, что кратковременное нарушение сна не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем. Чтобы быстрее уснуть, он рекомендует не проверять врeмя, отказаться от телефона и сосредоточиться на спокойном дыхании и расслаблении.

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