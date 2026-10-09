«Всю жизнь витаю в облаках»: Дени Байсаров удивил своим увлечением

Дени Байсаров рассекретил свое увлечение. Оказывается, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой прекрасно рисует и создает картины. На днях Дени открыл персональную выставку своих работ, во время которой сделал немало откровений. Корреспонденты «МК» оценили работы Байсарова одними из первых.

Дени признался, что звонок с предложением представить свои картины на суд общественности стал для него полной неожиданностью.

- Всю жизнь я был витающим в облаках, - заявил Байсаров. – Я очень люблю научную фантастику, разные теории из комиксов, фильмов, книг, сказок. Особенно из комиксов увлекает квантовая физика и возможность реальности меняться и состояние разных материй тоже меняться и постоянно быть в процессе каких-то переходов и трансформаций.

Как известно, Дени всегда был натурой творческой. Он окончил престижную школу в Подмосковье, после чего учился в одном из университетов Лондона. Помимо картин, Дени увлекается фотографией, работал в сфере маркетинга и даже открыл свое event-агентство. Публичная жизнь его особо никогда не привлекала: на светских раутах и вечеринках его можно встретить крайне редко. Наверное, поэтому вокруг его имени всегда было много недосказанного.

Сам Дени рассказал, что полтора года назад впервые нарисовал свою первую картину маслом.

- Я понял, что не могу без масла, без акрила, - пояснил Байсаров.

Дени признался, что все красивое « в голове перемалывается и потом рождается что-то новое. На части картин изображены облака. Как оказалось, неслучайно.

- Я вообще считаю, что облака - это большой символ свободы и пространство открытого состояния, - пояснил он. – Облака - они настолько обширные и большие, что можно летать, летать и исследовать их бесконечно.

Cам Дени неоднократно отмечал поддержку семьи и близких. Мама и отец поддерживают начинания сына.

- Я благодарен моим друзьям и семье, которые проявляют безумный интерес к моим работам, - пояснил парень. - Просто потому, что они мои любимые люди. Даже если кто-то из моего окружения не сильно разбирается в искусстве, у меня получилось привить уважение и любовь к нему.